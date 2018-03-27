В Приморском крае впервые обнаружили редкого грифа с меткой из Монголии

В национальном парке «Земля леопарда» на юге Приморского края впервые в истории наблюдений видеоловушка зафиксировала меченого чёрного грифа, сообщает пресс-служба нацпарка.

Специалистов считают, что это даёт возможность определить, откуда прилетают эти птицы на зимовку в Россию

В сообщении говорится, что на крыльях редкой птицы были большие бирки с цифрой 17. При научном расследовании выяснили, что птица была помечена 12 лет назад в монгольском заповеднике.

Специалисты почти сразу нашли одного из участников пометки заснятого на видеоловушку грифа — американского орнитолога Ричарда Ридинга. «Мы пометили эту птицу 20 июля 2006 года ещё птенцом в монгольском национальном парке „Их Нарт“. Последнюю информацию об этом грифе мы получили в 2009 году, когда он несколько лет подряд зимовал в Южной Корее », — цитирует пресс-служба слова Ридинга.

Из этого уникального случая стало понятно, что чёрные грифы могут менять место зимовки в течение жизни.

«Интересно то, что эта особь была помечена более 10 лет назад, при этом она поменяла изначальное место зимовки — Южную Корею. Это свидетельствует об отсутствии у грифов жёсткого консерватизма, то есть привязанности к изначально выбранным местам зимовок», — приводит пресс-служба слова орнитолога, доцента кафедры естественно-научного образования Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Юрия Глущенко.

На всей территории Европы насчитывается всего около 700-900 гнездящихся чёрных грифов, тогда как в России гнездятся не более 10-15 пар этих птиц. Чёрный гриф — самая крупная птица России, она занесена в Красные книги РФ и Приморья. На юго-запад Приморья на зимовку ежегодно прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся предположительно в странах Азии.