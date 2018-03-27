Ещё
В Приморском крае впервые обнаружили редкого грифа с меткой из Монголии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском крае впервые обнаружили редкого грифа с меткой из Монголии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В национальном парке «Земля леопарда» на юге Приморского края впервые в истории наблюдений видеоловушка зафиксировала меченого чёрного грифа, сообщает пресс-служба нацпарка.
Специалистов считают, что это даёт возможность определить, откуда прилетают эти птицы на зимовку в Россию.
В сообщении говорится, что на крыльях редкой птицы были большие бирки с цифрой 17. При научном расследовании выяснили, что птица была помечена 12 лет назад в монгольском заповеднике.
Специалисты почти сразу нашли одного из участников пометки заснятого на видеоловушку грифа — американского орнитолога Ричарда Ридинга. «Мы пометили эту птицу 20 июля 2006 года ещё птенцом в монгольском национальном парке „Их Нарт“. Последнюю информацию об этом грифе мы получили в 2009 году, когда он несколько лет подряд зимовал в Южной Корее», — цитирует пресс-служба слова Ридинга.
Из этого уникального случая стало понятно, что чёрные грифы могут менять место зимовки в течение жизни.
«Интересно то, что эта особь была помечена более 10 лет назад, при этом она поменяла изначальное место зимовки — Южную Корею. Это свидетельствует об отсутствии у грифов жёсткого консерватизма, то есть привязанности к изначально выбранным местам зимовок», — приводит пресс-служба слова орнитолога, доцента кафедры естественно-научного образования Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Юрия Глущенко.
На всей территории Европы насчитывается всего около 700-900 гнездящихся чёрных грифов, тогда как в России гнездятся не более 10-15 пар этих птиц. Чёрный гриф — самая крупная птица России, она занесена в Красные книги РФ и Приморья. На юго-запад Приморья на зимовку ежегодно прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся предположительно в странах Азии.
Парламентская газета: последние новости
Почему дачники оказались крайними Руководство ГУП «Черноморнефтегаз» ушло в отставку Размер госпошлины снизят при отказе заявителя от получения результата на бумаге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД31
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»432
Тулеев попросил прощения у Путина428
Трамп начал терять уважение Путина236
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову206
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение