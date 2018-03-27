Ещё
В Самарской области школьники получили ожоги после удара током
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области школьники получили ожоги после удара током 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошло ЧП на железной дороге. В понедельник, 26 марта, в 15:20 на станции Сызрань-город двух школьников ударило током.
— Подростки 11 и 12 лет залезли на грузовой вагон, ставший под контактной сетью, — рассказали в Сызранском линейном отделе МВД на транспорте. — Один из них коснулся высоковольтного провода.
Приехавшие на место врачи забрали мальчика в больницу с 30-40% ожогов верхних и нижних конечностей 1-2 степени. Его друг также получил ожоги, но он от госпитализации отказался.
Стражи порядка проверяют все обстоятельства инцидента.
63.ru: последние новости
«Наркоситуация сложная»: Самара и Тольятти в лидерах по количеству наркозависимых В Тольятти несколько кварталов остались без связи Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД32
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»435
Тулеев попросил прощения у Путина428
Трамп начал терять уважение Путина236
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову206
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение