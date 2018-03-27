В Самарской области школьники получили ожоги после удара током

Самарской области произошло ЧП на железной дороге. В понедельник, 26 марта, в 15:20 на станции Сызрань-город двух школьников ударило током.

— Подростки 11 и 12 лет залезли на грузовой вагон, ставший под контактной сетью, — рассказали в Сызранском линейном отделе МВД на транспорте. — Один из них коснулся высоковольтного провода.

Приехавшие на место врачи забрали мальчика в больницу с 30-40% ожогов верхних и нижних конечностей 1-2 степени. Его друг также получил ожоги, но он от госпитализации отказался.

Стражи порядка проверяют все обстоятельства инцидента.