Кран отремонтировали в установленный срок

Жительница Ясенева Екатерина Маслова рассказала, что у нее случилась большая неприятность — утром на кухне потек кран в кухонной мойке. Женщина незамедлительно вызвала сантехника.

" Сантехник, которого я вызвала через ОДС, пришел только к вечеру. Есть ли какие-нибудь нормы времени для устранения таких неисправностей?» -, поинтересовалась Е. Маслова.

И вот что удалось выяснить. В управлении Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры ЮЗАО объяснили, на устранение течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах отводятся сутки. Это предельный срок ликвидации неисправности, который предусмотрен «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170). К примеру, неисправности в электроплите с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа должны быть обязательно устранены в течение трех суток, а неисправности в электроплите с отключением всей электроплиты — в течение трех часов. Не более суток дается и на ликвидацию неисправности мусоропроводов и лифтов.

В соответствии с пунктом 2.7.1. указанных Правил контроль за работой инженерного оборудования жилых домов и выполнением заявок населения по устранению мелких неисправностей и повреждений домового оборудования осуществляют объединенные диспетчерские службы (ОДС).

Работает ОДС круглосуточно. Телефон Единого городского диспетчерского центра: 8 (495) 539-53-53.

Полный перечень предельных сроков устранения неисправностей можно найти на сайте http://gazetauzao.ru/.