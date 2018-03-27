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Верховный суд признал законным использование камер автоматической фиксации нарушений ПДД в зоне действия временных ограничений скорости
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Верховный суд признал законным использование камер автоматической фиксации нарушений ПДД в зоне действия временных ограничений скорости 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Применение комплексов фото— и видеофиксации нарушений ПДД в зонах действия временных ограничений скорости признали законным.
Решение Верховного суда, которое признало законным использование камер автоматической фиксации нарушений ПДД в зоне действия временных ограничений скорости, вступило в силу. Ранее гражданин РФ решил оспорить эти нормы обновлённого административного регламента МВД по надзору за дорожным движением.
Напомним, в предыдущей версии документа был специальный пункт, который запрещал применение комплексов фото— видеофиксации нарушений ПДД в зоне действия временных дорожных знаков. По мнению истца, использование дорожных камер на таких участках не соответствует разделу 8 приложения 1 Правил дорожного движения.
В МВД объяснили, почему автоматическое продление прав не будет введено в РФ  В Госавтоинспекции не планируют вводить автоматическое продление водительских удостоверений по окончании срока их действия, помимо этого в документе не появится отметка о согласии на посмертное донорство.
Однако Верховный суд РФ счёл эти доводы безосновательными. Отмечается, что в ПДД нет норм, которые не допускают использование средств автоматической фиксации нарушений (включая требования, установленные временными знаками ограничения скорости). Такие временные дорожные знаки должны выделяться с помощью жёлтого фона.
В Верховном суде напомнили о том, что превышение скорости, независимо от вида дорожного знака (временный он или постоянный), является нарушением, ответственность за которое предусмотрено статьей 12.9 КоАП РФ. Нынешняя редакция кодекса не нуждается в доработке из-за изменений в регламенте МВД.
В разделе 8 приложения 1 ПДД, на который указывает истец, говорится о том, что табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» используется вместе с предупреждающими и запрещающими знаками, а также знаками особых предписаний и со светофорами. Эта табличка информирует о том, что в зоне действия знака или на данном участке дороги может осуществляться автоматическая фиксация нарушений ПДД.
При этом в ПДД не предусмотрены ограничения применения таблички «Фотовидеофиксация» со знаком ограничения скорости в зависимости от его цвета или места установки. В итоге в суде решили, что ныне действующий регламент МВД соответствует нормативным правовым актам, которые имеют большую юридическую силу. Верховный судья счёл, что документ не нарушает прав автомобилистов.
Новые изменения в регламенте МВД вступили в силу в феврале 2018 года. Снова менять порядок общения инспекторов ГИБДД с водителями пришлось из-за судей. В конце прошлого года «гаишникам» разрешили применять к ним те же меры административного воздействия, что и к рядовым автомобилистам. Однако позже им снова вернули неприкосновенность, так как вспомнили о нормах закона «О статусе судей».
По материалам: www.kolesa.ru
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