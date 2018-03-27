Завершился 44-ый районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников

В сельском поселении Русскинская завершился традиционный районный слет оленеводов, рыбаков и охотников.

Отметим, что в 2017 году мероприятие завоевало национальную премию России и титул туристического бренда Сургутского района.

По словам главы поселения Александра Сытова, подготовка к слету началась задолго до мероприятия. Отметим, традиционно накануне слета прошло обследование коренных жителей окружной медицинской бригадой: офтальмологом, акушером-гинекологом, хирургом, врачом общей практики.

Также за день до слета состоялось ежегодное собрание коренных жителей и представителей налогового органа , разрешительной системы, центра занятости, социальной защиты, УМВД , инспекции маломерных судов, лесничества, Ростехнадзора и так далее. Коренные жители смогли задать интересующие вопросы и узнать о задолженностях.

Само мероприятие как всегда оказалось очень зрелищным. Призерами в гонках на оленьих упряжках стали Валерий Покачев Анастасия Комтина. Также на празднике прошли соревнования по бегу в национальной одежде, бою с мешками на бревнах, перетягиванию палки, национальной борьбе нюл-тахли, а также метанию тынзяна на хорей, прыжкам через нарты. Победителям вручали генератор, лодки и мотор к ней, бензопилы, сани и много другие ценные призы.

Помимо спортивной программы на празднике выступили творческие коллективы, а также шла активная торговля сувенирной продукцией.