Определены ростовские дворы, которые благоустроят до конца года

В Ростове-на-Дону определили дворы которые будут благоустроены до конца 2018 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего комиссией было отобрано 46 заявок. Часть из них направлялась в Центр компетенций по развитию городской среды после устранения замечаний в части противопожарной безопасности и адаптированности дворов для маломобильных групп граждан.

Всего в рамках программы на реализацию проектов предусмотрено 338 млн руб. Те территории, которые не попадут в муниципальную программу в 2018 году, будут обновлены в следующем.