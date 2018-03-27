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Определены ростовские дворы, которые благоустроят до конца года
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Определены ростовские дворы, которые благоустроят до конца года 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону определили дворы которые будут благоустроены до конца 2018 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего комиссией было отобрано 46 заявок. Часть из них направлялась в Центр компетенций по развитию городской среды после устранения замечаний в части противопожарной безопасности и адаптированности дворов для маломобильных групп граждан.
Всего в рамках программы на реализацию проектов предусмотрено 338 млн руб. Те территории, которые не попадут в муниципальную программу в 2018 году, будут обновлены в следующем.
«Дворовые территории многоквартирных домов включаются в муниципальную программу только по инициативе жителей. Со стартом приоритетного проекта создан полезный прецедент участия жителей в решении проблем городского значения», — отметил главы городской администрации по ЖКХ Владимир Сакеллариус.
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