Йенс Столтенберг: «Россия подрывает наши демократические институты и игнорирует мир на планете»

— Hospodářské noviny: Какой оценки чешского членства в НАТО от Вас стоит ожидать премьеру Андрею Бабишу, будь то негативные или позитивные моменты?

— Йенс Столтенберг: Мы благодарны за чешский вклад в совместную оборону, в том числе за вклад в расширенное присутствие в Литве , а также за охрану воздушного пространства над Исландией и Прибалтикой. Мы также благодарны за чешский вклад в миссии в Афганистане и Косово. Чешская Республика активно поддерживает наше стремление создать правильные инструменты для защиты от химической, биологической и ядерной угрозы. Центр защит от оружия массового уничтожения в Вышкове — уникальное место, предназначенное для того, чтобы делиться опытом, технологиями и самыми эффективными методами защиты от химического оружия. Все эти усилия очень важны, ведь таким образом мы адаптируемся к новым вызовам в сфере безопасности. И одним из примеров таких вызовов стала недавняя химическая атака в Великобритании

Однако наряду с этими усилиями важную роль играет вопрос о расходах на оборону. В 2014 году все союзники в НАТО взяли на себя обязательство прекратить сокращение военных бюджетов и за одно десятилетие приблизиться к уровню двух процентов ВВП, выделяемых на оборону. Союзники также договорились о том, что будут больше инвестировать в ключевые навыки и оснащение. За прошедшие с тех пор три года оборонные бюджеты стран Европы и Канады увеличились. Я приветствую желание Чешской Республики увеличить расходы до двух процентов ВВП к 2024 году. Это хорошая тенденция, и все же я призываю Чешскую Республику делать больше. Нужно больше вкладывать в самое важное оснащение, чтобы переломить тенденции последних 20 лет, когда инвестировалось мало средств.

— Химическая атака в Великобритании вызвала бурную реакцию не только там, но и среди союзников по НАТО, ведь речь идет о первом применении химического оружия на территории альянса с 1949 года. Насколько этот факт влияет на уже и без того напряженные отношения с Россией? Можем ли мы ожидать, что теперь отношения приблизятся к уровню холодной войны?

— Мы очень серьезно воспринимаем эту атаку. В Солсбери мы имеем дело с первым применением нервно-паралитического вещества на территории альянса. Произошло недопустимое нарушение международных норм и правил, и было проявлено полное пренебрежение к человеческим жизням. Союзники по НАТО предложили свою помощь в расследовании. Поступивший от России ответ ясно дал понять, что она игнорирует мир и безопасность на планете. Мы по-прежнему призываем Россию предоставить Организации по запрещению химического оружия всю информацию о «программе Новичок».

Эта атака вообще связана с опасным поведением России. В 2014 году она незаконно аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать часть Восточной Украины. Россия поставила под сомнение основные договоренности о контроле над оружием и воспользовалась гибридной тактикой для подрыва наших демократических выборов и институтов.

Мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений. Наши союзники соблюдают соглашения о контроле над оружием, которые дают уверенность, выгодную всем. Мы продолжим добиваться большей прозрачности и предсказуемости в военной сфере, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО. Таким образом, наша позиция остается незыблемой, оборонной и пропорциональной, сочетающей в себе сильный элемент устрашения и защиты в рамках разумного диалога.

— Насколько националистическая и популистская волна в Центральной Европе подрывает единство НАТО в глазах западных партнеров, а также в глазах России?

— НАТО — это альянс 29 демократических государств, у которых разные позиции и разные политические перспективы. Могут случаться разногласия, однако они являются неотъемлемой частью демократии. Оживленные дебаты — сердце любой демократии. Мы живем во времена, когда мы должны сосредоточиться на том, что объединяло нас на протяжении десятилетий, а не на том, что иногда может нас разделять. Важно, что мы способны откровенно дискутировать и приходить к консенсусу, оставаясь свободными и открытыми демократическими режимами. В нестабильные времена важно располагать сильными институтами. НАТО — это основа нашей безопасности, и мы будем адаптироваться к новым вызовам. Ведь безопасность — это то, что позволяет нашим странам быть свободными и открытыми обществами. Споры и разногласия, таким образом, являются «торговой маркой» демократии, признаком силы, а не слабости.

— Соединенные Штаты продолжают подавать неоднозначные сигналы, касающиеся их обязательств по отношению к безопасности европейских партнеров. Например, администрация Трампа заявила, что может связать новые пошлины на сталь с тем, какой процент ВВП государства выделяют на оборону. Учитывая непредсказуемость президента Трампа, есть ли у Вас уверенность в том, что подобные меры не будут приняты?

— Я не уполномочен комментировать вопросы торговли и пошлины. Но за время существования НАТО мнения союзников по некоторым вопросам, в том числе торговли, разделялись. И тем не менее мы сумели сохранить единство в том, что касается обороны и защиты каждого из нас. Я абсолютно уверен в том, что и теперь нам это удастся. Наше единство — это наша сила.

Обязательства Соединенных Штатов по отношению к нашему альянсу остаются незыблемы и на словах, и на деле. В восточной части нашего альянса американские подразделения укрепляют оборону и систему устрашения. Соединенные Штаты инвестируют миллиарды долларов в свое военное присутствие в Европе. Все это недвусмысленно подтверждает решимость американцев стоять в эти трудные времена бок о бок с европейскими союзниками.

— Каково общее мнение европейских членов о Соединенных Штатах и президенте Трампе?

— Президент Трамп выразил свое мнение о распределении расходов откровенно и без обиняков. Оно соответствует тому, что мы слышали от предыдущих американских правительств. При этом президент Трамп ясно подтвердил американские обязательства по отношению к НАТО. И мы видим подтверждения на словах и на деле. На востоке альянса американские силы укрепляют нашу оборону. Соединенные Штаты обязались укрепить безопасность Европы всеми силами и выделяют массу средств и ресурсов на свое военное присутствие. Таким образом, Европа и Северная Америка продолжают стоять бок о бок и полны решимости защищаться. Так было на протяжении последних 70 лет и останется неизменным. Благодаря этому, НАТО крепнет, что хорошо как для Европы, так и для США.