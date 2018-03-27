Студенты университета посетили Московский коксогазовый завод

Выездное занятие было организовано студенческим научным обществом факультета химической технологии и экологии Губкинского университета.

14 марта на экскурсии, проведенной для студентов, ребята познакомились с историей завода, а именно — с направлениями деятельности завода, одиннадцатью стадиями производственного цикла, эксплуатируемыми установками и производимой продукцией: на данный момент основное внимание уделено производству кокса, бензола и каменноугольной смолы.

Финляндию, Продукция АО «Москокс», предназначенная в большей части для использования в металлургии, успешно реализуется на внутреннем и внешнем рынках, включая ближнее и дальнее зарубежье: завод поставляет продукцию в Турцию Белоруссию , а также регионы РФ

Посещение коксогазового завода АО «Москокс» предоставило губкинцам возможность изучения на практике стадий и технологий производства.