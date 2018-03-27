Ещё
Студенты университета посетили Московский коксогазовый завод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты университета посетили Московский коксогазовый завод 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Выездное занятие было организовано студенческим научным обществом факультета химической технологии и экологии Губкинского университета.
14 марта на экскурсии, проведенной для студентов, ребята познакомились с историей завода, а именно — с направлениями деятельности завода, одиннадцатью стадиями производственного цикла, эксплуатируемыми установками и производимой продукцией: на данный момент основное внимание уделено производству кокса, бензола и каменноугольной смолы.
Продукция АО «Москокс», предназначенная в большей части для использования в металлургии, успешно реализуется на внутреннем и внешнем рынках, включая ближнее и дальнее зарубежье: завод поставляет продукцию в Турцию, Финляндию, Белоруссию, а также регионы РФ.
Посещение коксогазового завода АО «Москокс» предоставило губкинцам возможность изучения на практике стадий и технологий производства.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Открылся международный фестиваль «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт – 2018» В апреле в Москве забьют фонтаны «Большой академический» храм постоят в Коптево до конца 2019 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД32
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»435
Тулеев попросил прощения у Путина428
Трамп начал терять уважение Путина236
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову206
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение