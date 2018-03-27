Будущие деревья в Монрепо спасут девятью километрами подземных труб

В выборгском парке «Монрепо» началась прокладка труб закрытого дренажа. Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе парка, это чрезвычайно важные работы для осушения парка в целом и сохранения растительного мира в частности.

Одной из главных причин болезней и ослабления деревьев на Елисейских полях стало то, что дренажные канавы засорились, из-за чего вода не уходила, и корни постоянно находились в ней. Особенно много воды скапливалось в низинах, куда дополнительно стекает вода со скал. Зимой эту особенность водного режима Монрепо прекрасно иллюстрируют замерзшие ледяные водопады на скалах.

К марту осуществлена прочистка имеющихся в парке открытых дренажных канав от иловых отложений. Теперь очередь за закрытым дренажом. Согласно плану реставрации парка для водоотвода лишней влаги под землей будут проложены дренажные трубы и установлены колодцы.

"Технология укладки дренажа: на дно укладывают песок, затем специальную ткань — геотекстиль. Потом слой щебня, трубу и опять слой щебня. Все накрывается геотекстилем, засыпается песком и грунтом. Поскольку весь дренаж будет выходить в залив, то трубы укладывают с небольшим уклоном к заливу. В этих работах нужна ювелирная точность, ведь важен каждый сантиметр", — рассказали в пресс-службе.

Каждый этап контролируют и принимают специалисты технадзора.

Всего в парке Монрепо будет проложено 9 км труб закрытого дренажа, которые помогут справиться с высоким уровнем грунтовых вод даже в самое дождливое лето.