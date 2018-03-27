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Губернатор Воробьёв о новых мерах безопасности
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Губернатор Воробьёв о новых мерах безопасности 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В Московской области, заметил губернатор, больше торговых центров и гипермаркетов, чем в других регионах страны. Губернатор распорядился об организации проверки систем безопасности помещений и должной подготовки сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, к подобным чрезвычайным ситуациям.
Речь идёт не только о торговых центрах и местах общего пользования, но о комплексной защите каждого городского пространства. «Важно сделать так, чтобы каждый житель чувствовал себя безопасно в своей квартире, подъезде, дворе, по дороге в кино, школу, на работу» — цитируют слова губернатора в официальном телеграм-канале пресс-службы Губернатора и Правительства МО.
Воробьёв отметил, что на настоящий момент область недостаточно соответствует всем стандартам безопасности проживания и необходимо подняться «в рейтинге безопасности для того, чтобы человек чувствовал себя более защищенным».
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