Губернатор Воробьёв о новых мерах безопасности

Московской области , заметил губернатор, больше торговых центров и гипермаркетов, чем в других регионах страны. Губернатор распорядился об организации проверки систем безопасности помещений и должной подготовки сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, к подобным чрезвычайным ситуациям.

Речь идёт не только о торговых центрах и местах общего пользования, но о комплексной защите каждого городского пространства. «Важно сделать так, чтобы каждый житель чувствовал себя безопасно в своей квартире, подъезде, дворе, по дороге в кино, школу, на работу» — цитируют слова губернатора в официальном телеграм-канале пресс-службы Губернатора и Правительства МО

Воробьёв отметил, что на настоящий момент область недостаточно соответствует всем стандартам безопасности проживания и необходимо подняться «в рейтинге безопасности для того, чтобы человек чувствовал себя более защищенным».