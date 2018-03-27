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Во Владимире открылся новый центр продаж и обслуживания «Ростелекома»
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Во Владимире открылся новый центр продаж и обслуживания «Ростелекома» 

АиФ Владимир 2 часа назад
Во Владимире новый офис находится по адресу: ул. Тракторная, д. 45 (ТЦ Мегаторг). Центр продаж расположен в одном из самых посещаемых торговых центров Владимира и работает по удобному для посетителей графику.
В центре продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» — воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др. Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием —высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг. Клиентам центра доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов. Также в офисе «Ростелекома» клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним.
Офис работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерыва на обед.
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