Ещё
Роспотребнадзор сообщил о плохом качестве воды в Костромской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор сообщил о плохом качестве воды в Костромской области 

Мир24 2 часа назад
Некачественную питьевую воду, не отвечающую требованиям безопасности, употребляет каждый третий житель Костромской области. К такому выводу пришли специалисты регионального управление Роспотребнадзора.
Из 10478 проб воды из разводящей сети централизованных систем питьевого водоснабжения, которые были исследованы в прошлом году, 27,8% не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а 2,9% — по микробиологическим.
«В ходе исследований установлены превышения нормируемых показателей по содержанию железа, марганца, бора и так далее. Доля населения Костромской области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составила 66,73%», — указали в Роспотребнадзоре.
К счастью, вспышек опасных заболеваний из-за употребления некачественной воды в регионе удалось избежать. Виновники снабжения жителей плохой водой понесли наказание — им вынесли 133 штрафа на 2,574 млн рублей и выдали 53 представления об исправлении ситуации. Судами удовлетворены два иска об устранении нарушений.
Напомним, летом прошлого года в городке Тайга Кемеровской области было объявлено ЧС из-за некачественной воды. В ней специалисты обнаружили марганец, который в 20 раз превышал норму.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Мавроди оставил после себя долги на миллиард рублей Голландцы выступают против закона о «Большом брате» Житель Южной Кореи нарочно растолстел, чтобы не идти в армию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД32
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»435
Тулеев попросил прощения у Путина428
Трамп начал терять уважение Путина236
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову206
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение