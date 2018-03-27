Роспотребнадзор сообщил о плохом качестве воды в Костромской области

Некачественную питьевую воду, не отвечающую требованиям безопасности, употребляет каждый третий житель Костромской области . К такому выводу пришли специалисты регионального управление Роспотребнадзора

Из 10478 проб воды из разводящей сети централизованных систем питьевого водоснабжения, которые были исследованы в прошлом году, 27,8% не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а 2,9% — по микробиологическим.

«В ходе исследований установлены превышения нормируемых показателей по содержанию железа, марганца, бора и так далее. Доля населения Костромской области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составила 66,73%», — указали в Роспотребнадзоре.

К счастью, вспышек опасных заболеваний из-за употребления некачественной воды в регионе удалось избежать. Виновники снабжения жителей плохой водой понесли наказание — им вынесли 133 штрафа на 2,574 млн рублей и выдали 53 представления об исправлении ситуации. Судами удовлетворены два иска об устранении нарушений.

Напомним, летом прошлого года в городке Тайга Кемеровской области было объявлено ЧС из-за некачественной воды. В ней специалисты обнаружили марганец, который в 20 раз превышал норму.

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