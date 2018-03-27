90 тыс. сигарет собирались незаконно провезти через границу в Себеже

Состав остановили в пункте пропуска для стандартной проверки сотрудниками погранслужбы. Во время досмотра вскрыли дно холодильного оборудования. Там оказалось несколько коробок, которые были завернуты в черные мешки, а в них сигареты. Позднее эксперты оценили их стоимость в 340 тыс. рублей.

Выяснить, кому принадлежит табак, не удалось. В настоящий момент проводится проверку с целью установить подробности.