90 тыс. сигарет собирались незаконно провезти через границу в Себеже 

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, товар не был задекларирован. Его везли в поезде.
Состав остановили в пункте пропуска для стандартной проверки сотрудниками погранслужбы. Во время досмотра вскрыли дно холодильного оборудования. Там оказалось несколько коробок, которые были завернуты в черные мешки, а в них сигареты. Позднее эксперты оценили их стоимость в 340 тыс. рублей.
Выяснить, кому принадлежит табак, не удалось. В настоящий момент проводится проверку с целью установить подробности.