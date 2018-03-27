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90 тыс. сигарет собирались незаконно провезти через границу в Себеже
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90 тыс. сигарет собирались незаконно провезти через границу в Себеже 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, товар не был задекларирован. Его везли в поезде.
Состав остановили в пункте пропуска для стандартной проверки сотрудниками погранслужбы. Во время досмотра вскрыли дно холодильного оборудования. Там оказалось несколько коробок, которые были завернуты в черные мешки, а в них сигареты. Позднее эксперты оценили их стоимость в 340 тыс. рублей.
Выяснить, кому принадлежит табак, не удалось. В настоящий момент проводится проверку с целью установить подробности.
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