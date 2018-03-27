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Новые штрафы для безопасности граждан ввели в Башкирии
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Новые штрафы для безопасности граждан ввели в Башкирии 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии 27 марта депутаты Курултая приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», и ввели штрафы за нарушение решений антитеррористической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба госсобрания республики.
Для граждан размер штрафа составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение размеры штрафов составят для граждан от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.
«Решения антитеррористической комиссии обязательны для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Однако практика показала, что исполняются они не всегда. Это недопустимо. Профилактике терроризма и борьбе с ним во всем мире уделяется самое пристальное внимание. Игнорирование решений в этой сфере должно пресекаться. Уверен, введение соответствующей ответственности дисциплинирует общество, послужит действенной профилактической мерой и минимизирует террористическую угрозу», — прокомментировал председатель госсобрания Константин Толкачёв.
Штрафы начнут действовать после вступления закона в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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