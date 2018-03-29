Аэропорт «Стригино» потратит на модернизацию 220 миллионов рублей

Международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде израсходует около 220 миллионов рублей в рамках программы модернизации в 2018 году.

Больше половины от указанной суммы пойдёт на обновление парка спецтехники. Так, аэропорт приобретёт новый деайсер и подметательно-продувочную машину.

Ещё 100 миллионов будет потрачено на закупку оборудования для обеспечения авиационной безопасности, а также в модернизацию объектов аэропорта.

Напомним, что недавно в аэропорту были установлены тактильные мнемосхемы для слабовидящих пассажиров.

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