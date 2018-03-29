Ещё
Аэропорт «Стригино» потратит на модернизацию 220 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Аэропорт «Стригино» потратит на модернизацию 220 миллионов рублей 

«Открытый Нижний» 31 минуту назад
Международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде израсходует около 220 миллионов рублей в рамках программы модернизации в 2018 году.
Больше половины от указанной суммы пойдёт на обновление парка спецтехники. Так, аэропорт приобретёт новый деайсер и подметательно-продувочную машину.
Ещё 100 миллионов будет потрачено на закупку оборудования для обеспечения авиационной безопасности, а также в модернизацию объектов аэропорта.
Напомним, что недавно в аэропорту были установлены тактильные мнемосхемы для слабовидящих пассажиров.
Это неполный текст новости
«Открытый Нижний»: последние новости
Нижегородцы лучше всех написали контрольную по математике от Яндекса В Нижнем Новгороде «Песнь о Буревестнике» Горького прочитали на трех языках Партию зараженной египетской клубники уничтожили в Нижнем Новгороде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии188
«С чего это я должен их жалеть?»232
Блогер Варламов задержан в Москве311
Число пострадавших в Кемерово возросло207
Россия приготовила ответ США301
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение