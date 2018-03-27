Деловой совет БРИКС готовит к саммиту в ЮАР предложения по административным барьерам

"Мы все помним, что одной из основных задач Делового совета является выявление проблемных вопросов и трудностей, сдерживающих рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС, а также формирование предложений и рекомендаций по его развитию", — сказал президент ТПП РФ, возглавляющий российскую часть Делового совета объединения.

Данная инициатива обсуждалась во вторник на заседании рабочей группы по дерегуляции, уточнил Катырин. «Надеюсь, что инициатива будет поддержана всеми коллегами и дорожную карту получится представить уже на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР в июле этого года», — подчеркнул он. По словам президента ТПП РФ, подготовка, принятие и реализация такого документа помогут существенно улучшить торгово-экономическое сотрудничество между странами БРИКС, которое несмотря на положительную динамику последних лет, пока существенно отстает от имеющегося потенциала.

Деловой совет БРИКС

Деловой совет БРИКС — основной механизм развития делового сотрудничества между странами объединения. О его создании было объявлено на V саммите БРИКС в Дурбане (ЮАР) в 2013 году. В него входят по пять представителей от каждой страны. В задачу совета входит выявление проблемных вопросов и трудностей, которые сдерживают рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС. В рамках Делового совета функционируют рабочие группы по инфраструктуре, производственному сектору, финансовым услугам, энергетике и «зеленой экономике», а также профессиональной подготовке кадров.

Нынешнее заседание Делового совета стало для него юбилейным. Механизм отмечает пять лет со дня своего создания в Дурбане. Во вторник по итогам заседания Делового совета председательство в нем официально переходит к ЮАР как к хозяйке предстоящего саммита.