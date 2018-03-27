Исследовали воду и строили крышу: школьники Перми — о том, как завоевали серебро на JuniorSkills России

Четыре пермских школьника стали призерами всероссийского чемпионата JuniorSkills, где ребята показывают свои навыки в самых разных отраслях от кулинарии до программирования. Девушки из школы №3 получили «серебро» в номинации «Лабораторный химический анализ». Со вторым местом в Пермь вернулись и мальчишки из школы №42 и гимназии №5. Они произвели на судей впечатление своим умением делать кровлю, подобную той, что украшает крыши зданий московского Кремля.

Чемпионат по JuniorSkills — это соревнования для школьников, где для победы нужны не только отличные теоретические знания, но и практические навыки. В ходе состязаний подростки от 10 до 17 лет показывают свое умение работать с программируемыми станками, производить электромонтажные работы, создавать модели разных устройств и предметов на 3D-принтере и так далее — номинаций около двадцати. По замыслу организаторов, подготовка к такому испытанию и выступление на нем помогают ученикам школ больше узнать о разных профессиях, выбрать для себя дело жизни и начать развиваться в нем.

В трех номинациях на федеральном этапе JuniorSkills приволжский округ представляли ребята из Прикамья. Две команды стали серебряными призерами. 59.ru пообщался с ними и узнал, какие задания они выполняли.

Измерить жесткость воды помогает реагент

В номинации «Лабораторный химический анализ выступали Елизавета Кротова и Наталья Минеева — десятиклассницы пермской школы №3. Их готовила учитель химии Виктория Эсенбаева. Также долгое время девочки занимались на базе „Пермского индустриального техникума“, а еще проходили стажировку на предприятии „Протон-ПМ“.

— На чемпионате нам нужно было провести один лабораторный анализ — определить жесткость водопроводной воды, — рассказали девушки. — Для этого в 100 миллилитров воды добавили специальный раствор, чтобы отрегулировать ее кислотность. Потом внесли в колбу реагент. После этого вода в наших емкостях стала фиолетовой. Чтобы завершить опыт, мы добавили в колбы еще один состав, и смешали его с остальной жидкостью. Наливать нужно было до тех пор, пока вода не меняла цвет на синий. Количество потраченного состава мы должны были подставить в формулу и вычислить жесткость воды.

Он окрашивает воду в фиолетовый цвет

Специально для читателей 59.ru девушки показали, как они проводят такой анализ.

По словам девушек, такой способ определения жесткости очень часто используют на промышленных предприятиях, в том числе пермских.

— На многих производствах для изготовления продукции нужна вода с определенными свойствами, в том числе — жесткостью. Также в промышленности измеряют жесткость сбрасываемых в канализацию вод, — сообщили десятиклассницы.

После добавления еще одного состава вода стала синей — теперь можно рассчитывать жесткость

В домашних условиях такому методу анализа тоже можно найти применение.

— В зависимости от жесткости воды нужно засыпать в стиральные и посудомоечные машины разное количество порошка или моющего средства. При желании и наличии реактивов, мы можем рассчитать оптимальную дозировку, — говорят девушки.

Наталье Минеевой знания в химии и умение проводить лабораторные опыты помогут в дальнейшей жизни — девушка планирует поступать в медицинский вуз. Елизавета Кротова хочет связать свою жизнь с архитектурой, но не жалеет времени, потраченного на подготовку к JuniorSkills. Девушка призналась, что получает удовольствие от того, чем она занимается.

Школьники — призеры JuniorSkills 2018-03-27 Семиклассник гимназии №5 Лев Ратовский и восьмиклассник школы №42 Максим Зверев стали вторыми в номинации „Кровельные работы“. Оба готовились к соревнованиям в Пермском строительном колледже. Ребята повторили фальцевую кровлю московского Кремля.

Восьмиклассник Максим Зверев строит на листе металла чертеж будущей детали кровли

— Фальцевая кровля выполняется из металла. Это очень трудная ручная работа. Чтобы сделать такую крышу, нужно взять лист металла и вырезать из него детали, а потом загнуть их на специальном станке так, чтобы они приняли форму ромба, — объяснил наставник подростков, педагог Пермского строительного колледжа Игорь Заякин. Верхний угол ромба крепится к основанию крыши гвоздем или саморезом, а потом их „цепляют“ друг за друга. При этом не используется никакой инструмент или клей — металл загибают таким образом, чтобы элементы держались друг за друга.

Школьники вырезают будущие детали фальцевой крыши

По словам преподавателя, чтобы справиться с такой работой, нужно отлично знать геометрию и иметь хорошие навыки в черчении.

— Готовых размеров деталей нет. То, каким будет каждый следующий ряд ромбов, ребята высчитывают исходя из того, каким был сделанный до этого, — рассказал Игорь Заякин.

Затем сгибает ее на специальном станке

Максим Зверев признался, что после обучения в колледже и участия в JuniorSkills, он думает о том, чтобы стать строителем. А у Льва Ратовского другие планы.

— Меня больше интересует все, что связано с IT-сферой. Но умение делать крышу мне точно пригодится в жизни. Если придется чинить или делать кровлю на даче, я точно справлюсь, — говорит Лев.

Так выглядит готовая деталь

Все четверо школьников из Перми, ставших серебряными призерами всероссийского чемпионата JuniorSkills, занимались не только в школах, но и в профессиональных учебных заведениях. В техникумах и колледжах заинтересованы в работе с учениками средних и старших классов — так они могут популяризировать свои специальности, и подготовить для себя будущих студентов.

При помощи самореза Лев Ратовский крепит деталь к основанию, между собой элементы фальцевой кровли он соединил без использования инструментов

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок работал с преподавателями ССУЗов, как и призеры JuniorSkills, вам нужно выбрать в справочнике те учебные учреждения, которые вас интересуют, связаться с ними, и узнать, готовят ли они детей к чемпионатам, что нужно сделать, чтобы начать занятия. Часто школы и гимназии сотрудничают с колледжами и техникумами. Узнать, есть ли такие связи у школы вашего сына или дочери, можно у директора или завуча.