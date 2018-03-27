Более 1 тыс. совместных закупок планируют провести заказчики Москвы в январе-июне

Более 1 тыс. совместных закупок планируют централизованно провести заказчики Москвы в I полугодии 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

«Более 1 тысячи совместных закупок планируют централизованно провести заказчики Москвы в первом полугодии 2018 г.», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента Геннадий Дегтев , слова которого приводятся в сообщении, отметил, что совместные закупки ранее проводились только среди заказчиков одного главного распорядителя бюджетных средств. «В настоящее время запущен пилотный проект по централизации совместных закупок среди заказчиков города из различных органов исполнительной власти — поставка бумаги, топлива, автотранспортные услуги уже проведены, обеспечены конкурентные цены, в ряде случаев — ниже ценового уровня закупок 2014 г. К примеру, в первом совместном аукционе заказчиков Москвы по топливу приняли участие пять компаний, победитель торгов предложил снижение стоимости на 7,5%. Ранее заказчикам не удавалось законтрактоваться, так как отсутствовали желающие участвовать в процедурах из-за незначительно объема поставляемого товара», — сказал он.

По его словам, совместные процедуры снижают издержки и у заказчиков, и у поставщиков. «В первую очередь, организационные. При централизации совместных закупок заказчиков Москвы обязательно учитываются производственные возможности поставщиков. В стоимостном выражении такие закупки не превышают 20 млн руб. Соответственно, принять участие в них могут представители малого и среднего бизнеса», — пояснил он.

Он рекомендовал производителям и поставщикам бумаги и бумажной продукции обратить внимание на совместную закупку бумаги, которая включает в себя 47 тыс. упаковок общей стоимостью 9,2 млн руб. Заявочная кампания по совместному аукциону продлится до 6 апреля 2018 г. Совместная закупка обеспечит потребности 13 заказчиков Москвы различных органов исполнительной власти.