В российские села возвращаются старосты

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении закон о введении в селах института старост. Соответствующие поправки внесены в законы, посвященные организации местного самоуправления.

Согласно документу, выдвигать кандидатуру старосты, как и досрочно прекращать его полномочия, граждане смогут на сходе жителей. Задачей нового института станет организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения, передает "Интерфакс"

В Российской империи сельский староста представлял собой низшую ступень в иерархии сельской власти. Избирался сходом жителей на трехгодичный срок. По административным делам он находился в подчинении у волостного старшины, земского начальника, по полицейским делам подчинялся полицейскому уряднику, становому приставу, уездному исправнику и другим. При этом община также контролировала его работу и назначала плату за труд.