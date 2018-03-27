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В российские села возвращаются старосты
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В российские села возвращаются старосты 

Вести.Ru 2 часа назад
Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении закон о введении в селах института старост. Соответствующие поправки внесены в законы, посвященные организации местного самоуправления.
Согласно документу, выдвигать кандидатуру старосты, как и досрочно прекращать его полномочия, граждане смогут на сходе жителей. Задачей нового института станет организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения, передает "Интерфакс".
В Российской империи сельский староста представлял собой низшую ступень в иерархии сельской власти. Избирался сходом жителей на трехгодичный срок. По административным делам он находился в подчинении у волостного старшины, земского начальника, по полицейским делам подчинялся полицейскому уряднику, становому приставу, уездному исправнику и другим. При этом община также контролировала его работу и назначала плату за труд.
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