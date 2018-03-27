16-летний подросток осуждён за находку в тайнике-закладке

Фото с ресурса mr-info.ru 16-летний подросток за незаконный оборот наркотиков приговорён к двум годам лишения свободы условно.

Следствие установило, что в августе прошлого года несовершеннолетний в траве на обочине дороги нашёл «закладку». Интуитивно парень догадался, что внутри пакетика — «запрещённые вещества» (весом около двух граммов), но любопытство взяло верх, и он спрятал пакетик себе в носок.

Конечно, парень разволновался и стал вести себя неестественно. Уже по дороге домой на его странное поведение обратили внимание полицейские. Юношу задержали и отвели в участок. Там подросток полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Мальчик является выпускником муромского детского дома, в котором он воспитывался с 9-летнего возраста, его мама умерла, а судимого отца лишили родительских прав. Сотрудники детского дома характеризовали парня с положительной стороны, как деликатного неконфликтного человека, имевшего хорошую успеваемость, увлекающегося спортом», — сообщает региональный Следком.анных о личности молодого человека, приговором Муромского городского суда юноше назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Сейчас его контролируют органы опеки.