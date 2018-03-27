«Бизнес уже давно не думает о людях — это система»

«Я ни в коем случае не хочу политизировать случившееся. Но в современной России начисто отсутствует толковая система контроля. В советские годы были целые организации, занимавшиеся этим вопросом: и общественники курировали, и органы ОБХСС. Сейчас по всей стране бросились проверять торговые центры… А толку? Такие же проверяльщики, как и были. Где бы там какие мелочи ни меняли, все останется по-прежнему, пока не появится цельной системы.

Подобные трагедии должны учить! Через боль, через скорбь, но должны делаться выводы. Во Владивостоке почти 12 лет назад горел филиал »Сбербанка» . Забитая машинами парковка… Люди прыгали из окон… Потому что пожарных выходов не было, системы пожаротушения тоже. Все повторяется. Была еще «Хромая лошадь» в Перми … И во всех случаях интересы предпринимателя стояли выше, чем интересы большинства. Выгодно и дешево было держать стоянку у «Сбербанка», не заботясь о проездах. Дешевле размещать кинозалы на высоких этажах? Пожалуйста! Я помню еще по детству, ходил в один из кинотеатров Владивостока. Так там запасные выходы выводили прямиком на улицу. Подобная трагедия тогда и там была бы невозможна. А сейчас? Есть ТРЦ во Владивостоке, где кинозалы высоко — и случись что, непонятно, куда бежать и как спасаться.

Я считаю, нельзя отдавать на откуп коммерсантам места, где проводятся массовые мероприятия, где есть массовые скопления людей. Как такое может быть, что надзорные органы не имеют права проверять такие места?!

А накажут опять стрелочников. Ни владельцы, ни учредители бизнеса не понесут наказания за трагедию в Кемерово . Проще наказать охранника или сотрудника МЧС

Государство, к сожалению, выражает интересы богатых. А ведь выводы должны делаться в отношении руководства, а не исполнителя.

Что касается взяток… Сейчас кто-то высказывает мнение, что чиновникам, инспекторам надо повышать зарплату, чтобы не было соблазна взять мзду. В комплексе согласен с тем, что люди не должны за свой труд получать копейки. К тому же, повышением зарплат мы точно не решим вопросы взяточничества. Тут надо ужесточать законодательство.

Медсестры, например, получают копейки, а ответственность несут уголовную. Надо полностью реформировать систему.

Система контроля прогнила целиком. Страшные реалии: предприниматели не думают о людях, а лишь о своей выгоде».