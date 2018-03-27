«Я ни в коем случае не хочу политизировать случившееся. Но в современной России начисто отсутствует толковая система контроля. В советские годы были целые организации, занимавшиеся этим вопросом: и общественники курировали, и органы ОБХСС. Сейчас по всей стране бросились проверять торговые центры… А толку? Такие же проверяльщики, как и были. Где бы там какие мелочи ни меняли, все останется по-прежнему, пока не появится цельной системы.
Подобные трагедии должны учить! Через боль, через скорбь, но должны делаться выводы. Во Владивостоке почти 12 лет назад горел филиал »Сбербанка». Забитая машинами парковка… Люди прыгали из окон… Потому что пожарных выходов не было, системы пожаротушения тоже. Все повторяется. Была еще «Хромая лошадь» в Перми… И во всех случаях интересы предпринимателя стояли выше, чем интересы большинства. Выгодно и дешево было держать стоянку у «Сбербанка», не заботясь о проездах. Дешевле размещать кинозалы на высоких этажах? Пожалуйста! Я помню еще по детству, ходил в один из кинотеатров Владивостока. Так там запасные выходы выводили прямиком на улицу. Подобная трагедия тогда и там была бы невозможна. А сейчас? Есть ТРЦ во Владивостоке, где кинозалы высоко — и случись что, непонятно, куда бежать и как спасаться.
Я считаю, нельзя отдавать на откуп коммерсантам места, где проводятся массовые мероприятия, где есть массовые скопления людей. Как такое может быть, что надзорные органы не имеют права проверять такие места?!
А накажут опять стрелочников. Ни владельцы, ни учредители бизнеса не понесут наказания за трагедию в Кемерово. Проще наказать охранника или сотрудника МЧС.
Государство, к сожалению, выражает интересы богатых. А ведь выводы должны делаться в отношении руководства, а не исполнителя.
Что касается взяток… Сейчас кто-то высказывает мнение, что чиновникам, инспекторам надо повышать зарплату, чтобы не было соблазна взять мзду. В комплексе согласен с тем, что люди не должны за свой труд получать копейки. К тому же, повышением зарплат мы точно не решим вопросы взяточничества. Тут надо ужесточать законодательство.
Медсестры, например, получают копейки, а ответственность несут уголовную. Надо полностью реформировать систему.
Система контроля прогнила целиком. Страшные реалии: предприниматели не думают о людях, а лишь о своей выгоде».
Фото — МЧС по Кемеровской области