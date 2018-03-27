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Худое тело, острые скулы и длинные тёмные волосы: звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева преобразилась до неузнаваемости
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Худое тело, острые скулы и длинные тёмные волосы: звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева преобразилась до неузнаваемости 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
26 марта в московском концертном зале «МИР» прошел ежегодный концерт «Девичник TEENS Awards 2018». Среди гостей шоу Академии популярной музыки Игоря Крутого была и звезда популярного в нулевые ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева с 10-летней дочкой Машей. Со времен своей прорывной роли Наталья изменилась до неузнаваемости: исчезли грубоватые черты ее героини Даши Букиной, позади остались рыжие локоны. Теперь Бочкарева — стройная брюнетка с острыми скулами.
Праздником и мама, и дочь остались довольны.
— поделилась Бочкарева в Instagram. А какой тебе больше нравится актриса — рыжей или брюнеткой?
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Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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