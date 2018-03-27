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Реконструированную платформу «Мамаев Курган» в Волгограде откроют к 9 Мая
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Реконструированную платформу «Мамаев Курган» в Волгограде откроют к 9 Мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: Все для Вас
ВОЛГОГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Открытие реконструированной железнодорожной платформы на склоне Мамаева кургана в Волгограде планируется к Дню Победы, 9 Мая, сообщил во вторник журналистам посетивший объект губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Идем в графике [строительства], отставаний нет, планируем к 9 Мая полностью завершить проект", — сказал Бочаров.
Старая железнодорожная платформа на Мамаевом кургане была в заброшенном состоянии. Реконструированный остановочный павильон будет в два раза длиннее — платформа протянется на 220 метров и сможет принимать пригородные составы в 10 вагонов. Сам остановочный павильон строители «спрятали» под крышу, а для маломобильных пассажиров платформа оборудована пандусами.
Губернатор также отметил, что железнодорожники построили современное металлическое ограждение с обеих сторон от станции. «Вопросы безопасности решены на серьезном уровне — ограждение, камеры видеонаблюдения, другие элементы, чтобы люди, которые воспользуются электричкой, имели полную защищенность», — подчеркнул Бочаров.
Архитектурный комплекс на Мамаевом кургане с 85-метровой скульптурой «Родина-мать зовет» известен на весь мир. Каждый год 9 Мая на курган поднимаются десятки тысяч человек, чтобы почтить память защитников Сталинграда. Между Мамаевым курганом и правым берегом Волги к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом, построен 45-тысячный стадион «Волгоград Арена».
Открытие к 9 Мая новой платформы «Мамаев курган» — один из инфраструктурных проектов, которые реализуются в регионе накануне ЧМ-2018. Также в мае железнодорожники планирует запустить электропоезда из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта.
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