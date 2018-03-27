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Радий Хабиров отметил снижение уровня преступности в Красногорске
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Радий Хабиров отметил снижение уровня преступности в Красногорске 

360tv.ru 38 минут назад
Глава Красногорска Радий Хабиров на заседании правительства Московской области предложил объединить усилия для создания комфортных условий жителей города.
Приоритетным направлением деятельности администрации Красногорска является создание комфортных условий для нормальной жизни населения
— Радий Хабиров.
Он отметил положительную динамику снижения уровня преступности в Красногорске, для которой были предприняты определенные меры.
Так, для повышения безопасности жителей города был открыт участковый пункт полиции в районе Павшинской поймы. Кроме того, ведутся работы по установлению видеонаблюдения в подъездах. Активно устанавливаются камеры на дорогах, которые позволяют раскрывать преступления, связанные с угоном автомобилей.
Мы активно продолжаем работу, начатую в 2015 году. На территории округа функционируют 603 камеры видеонаблюдения, в том числе на  80-ти  социально-значимых
объектах. В 2018 году запланировано к подключению около 250 камер видеонаблюдения
— Радий Хабиров.
Также в Красногорске была проведена профилактика нарушений, связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах. Проделанная работа помогла создать благоприятные условия для жителей и гостей округа в парковых пространствах и скверах.
Ранее «360» писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона вопрос оптимизации деятельности унитарных предприятий — ГУПов и МУПов.
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