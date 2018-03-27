Радий Хабиров отметил снижение уровня преступности в Красногорске

Приоритетным направлением деятельности администрации Красногорска является создание комфортных условий для нормальной жизни населения

— Радий Хабиров.

Он отметил положительную динамику снижения уровня преступности в Красногорске, для которой были предприняты определенные меры.

Так, для повышения безопасности жителей города был открыт участковый пункт полиции в районе Павшинской поймы. Кроме того, ведутся работы по установлению видеонаблюдения в подъездах. Активно устанавливаются камеры на дорогах, которые позволяют раскрывать преступления, связанные с угоном автомобилей.

Мы активно продолжаем работу, начатую в 2015 году. На территории округа функционируют 603 камеры видеонаблюдения, в том числе на 80-ти социально-значимых

объектах. В 2018 году запланировано к подключению около 250 камер видеонаблюдения

— Радий Хабиров.

Также в Красногорске была проведена профилактика нарушений, связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах. Проделанная работа помогла создать благоприятные условия для жителей и гостей округа в парковых пространствах и скверах.