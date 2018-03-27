Ещё
Начался монтаж звукоусилительной аппаратуры на стадионе «Самара Арена»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начался монтаж звукоусилительной аппаратуры на стадионе «Самара Арена» 

Волга Ньюс 39 минут назад
Комплекс аппаратуры включает в себя 214 высококачественных акустических систем McCauley, объединенных в 34 кластера. Вес только одного кластера достигает 1,5 тонн.
Оборудование расположено на узлах подвеса под самым куполом арены. Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.
Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.
Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются четырехканальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.
Волга Ньюс: последние новости
У компании "Самара Спецмонтаж" возникли проблемы при строительстве газопровода в Крыму Технопарк "Жигулевская долина" посетила делегация "РОСНАНО" В Самаре в ходе строительных работ на ул. Фрунзе обнаружены надгробия XIX–XX веков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева167
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии415
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово438
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову53
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной47
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:17
Бекхэм посетила трущобы Найроби
Шоу-бизнес
00:27
Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни
Шоу-бизнес Общество
00:38
Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово
Пожары Происшествия
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение