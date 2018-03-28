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В столичном музее‑заповеднике «Царицыно» 2 апреля пройдет инклюзивный фестиваль
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В столичном музее‑заповеднике «Царицыно» 2 апреля пройдет инклюзивный фестиваль 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Семейный инклюзивный фестиваль «Люди как люди» пройдет 2 апреля в столичном музее-заповеднике «Царицыно», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Он приурочен к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Его гости смогут узнать, что такое аутизм и как живут люди с этим диагнозом, а также как помочь детям и взрослым с этой особенностью адаптироваться в обществе», — говорится в сообщении.
Для родителей и специалистов в течение дня будут работать консультационные площадки. Там с лекциями и в формате public talk выступят ведущие городские психологи.
В здании Большого дворца с 10:30 до 16:00 будет работать экспозиция передвижного музея Института русского реалистического искусства. Все желающие смогут посетить выставку шедевров ХХ века. В 11:00, 13:00 и 15:00 детей пригласят принять участие в интерактивной программе «Следствие ведут искусствоведы».
Ребята отправятся на экскурсии, где совместно расследуют истории, связанные с необычными предметами и событиями, изображенными на картинах. А затем на мастер-классе участники представят себя в роли экспоната музея и создадут автопортрет в технике коллажа.
«В программе фестиваля также мастер-классы по созданию мультфильмов, по ушу, музыкальные и танцевальные занятия, арт-мастерские и многое другое», — уточняется в материале.
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