В столичном музее‑заповеднике «Царицыно» 2 апреля пройдет инклюзивный фестиваль

Семейный инклюзивный фестиваль «Люди как люди» пройдет 2 апреля в столичном музее-заповеднике «Царицыно», сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Он приурочен к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Его гости смогут узнать, что такое аутизм и как живут люди с этим диагнозом, а также как помочь детям и взрослым с этой особенностью адаптироваться в обществе», — говорится в сообщении.

Для родителей и специалистов в течение дня будут работать консультационные площадки. Там с лекциями и в формате public talk выступят ведущие городские психологи.

В здании Большого дворца с 10:30 до 16:00 будет работать экспозиция передвижного музея Института русского реалистического искусства. Все желающие смогут посетить выставку шедевров ХХ века. В 11:00, 13:00 и 15:00 детей пригласят принять участие в интерактивной программе «Следствие ведут искусствоведы».

Ребята отправятся на экскурсии, где совместно расследуют истории, связанные с необычными предметами и событиями, изображенными на картинах. А затем на мастер-классе участники представят себя в роли экспоната музея и создадут автопортрет в технике коллажа.

«В программе фестиваля также мастер-классы по созданию мультфильмов, по ушу, музыкальные и танцевальные занятия, арт-мастерские и многое другое», — уточняется в материале.