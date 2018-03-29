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Семейный инклюзивный фестиваль «Люди как люди» пройдет 2 апреля в музее-заповеднике «Царицыно»
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Семейный инклюзивный фестиваль «Люди как люди» пройдет 2 апреля в музее-заповеднике «Царицыно» 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИАМО
Как сообщает официальный портал мэра Москвы, мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Гости фестиваля смогут узнать о том, как живут люди с этим диагнозом и как помочь детям и взрослым с этой особенностью адаптироваться в обществе. Кроме того, в течение дня с лекциями будут выступать ведущие городские психологи. Также в рамках фестиваля организованы различные мастерклассы, включая обучение технике коллажа и созданию мультфильмов, танцевальные занятия, арт-мастерские и многое другое.
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