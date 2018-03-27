Жительница Петрозаводска обнаружила стекло в мороженом

Злосчастный рожок был куплен в одной популярной сети кафе-мороженого.

Вчера, 26 марта, жительница Петрозаводска опубликовала в социальной сети «Вконтакте» пост, где пожаловалась на сеть кафе-мороженого и десертов «33 пингвина». В тексте было написано, что в своем мороженом она нашла кусок стекла. К посту были представлены фотографии.

Позже мы связались с Марией и уточнили информацию. По ее словам инцидент произошел 24 марта в ТЦ «Лотос Плаза» на первом этаже, рядом с магазином H&M. Женщина была с подругой, и пока та сторожила кофе, Мария решила купить по рожку мороженого.

Стекло нашла почти сразу, так как оно было очень большое, что можно заметить на фото. Если честно, я была настолько напугана и ошарашена, что не находила слов, поэтому просто подошла к продавцу за объяснениями. Но та, увидев меня со стеклом, сразу поменяла мне порцию мороженного и прокомментировала, что «вчера у них что-то там разбилось и она в курсе». В тот же день я написала одному из «главных» компании, обещали ответить, но до сих пор тишина,

— сообщила она.

Также Мария добавила, что сначала подумала, что это может быть ледышка и пару раз даже проверила на зуб. Однако, это оказалось не так.