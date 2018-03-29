Противопожарные двери: почему не все их ставят и сколько они стоят?

Как уже неоднократно сообщалось, многие пожарные выходы в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове были закрыты. Об этом, в частности, заявил Следственный комитет . Между тем существуют специальные противопожарные двери, которые без особого труда можно всегда открыть изнутри.

Как уже сообщала Business FM, на сайте любой российской школы или детсада вывешен документ о противодействии терроризму. В нем содержится предписание держать пожарные выходы из зданий закрытыми и опечатанными. Это распоряжение правоохранительных органов все соблюдают.

Ефим Рачевский директор столичного Центра образования № 548 «Да, печать у нас стоит. Но это опечатывание — кусочек бумаги, на котором стоит школьная печать. У ответственных за противопожарную безопасность есть ключи от этих запасных выходов. В одном из наших корпусов есть специальные двери. И, как только включается система, предупреждающая о возгорании, эти двери автоматически становятся открытыми. Но это здание построено совсем недавно. А те здания, что построены давно, такой системой не снабжены. Мы прикидывали с моими коллегами, сколько будет стоить, чтобы пять выходов вместе с коммуникациями сделать такими же автоматическими. Это возможно, но общая стоимость — примерно около полутора миллионов рублей».

Действительно, сами автоматические двери даже без установки и прокладки коммуникаций стоят достаточно дорого, особенно если они должны иметь большую пропускную способность. Как выяснилось, в России очень много компаний по производству таких дверей. Различаются двери принципом работы. Одни с электронными замками, другие — нет, рассказал гендиректор компании «Металлопроект» Дмитрий Валерьевич:

Дмитрий Валерьевич гендиректор компании «Металлопроект» «Если стоит, соответственно, на ней замок „антипаника“, хотя он очень дорогой сам по себе, особенно на двухстворчатых дверях. Не все на это соглашаются, потому что все эти замки импортные. На двухстворчатые двери там сами замки получаются порядка примерно 25 000 рублей. И где-то примерно так же двери. Она открывается и на вход, и на выход, то есть с наружной стороны, соответственно, есть ключ. Если вы ее закрыли на ключ с наружной стороны, то в любом случае с внутренней стороны вы всегда выйдете, вы нажимаете на эту планку, и, соответственно, двери распахиваются».

Двери с электронными замками стоят дороже. Они разблокируются автоматически при включении пожарной тревоги и отключении электричества. Но и их изнутри можно свободно открыть в любой ситуации, объясняет специалист технической службы сопровождения проектов НПО «Пульс» Сергей Гостев

Сергей Гостев специалист технической службы сопровождения проектов НПО «Пульс» «Есть такие электромеханические замки, которые с обратной стороны могут открываться. То есть если у вас есть допуск к этому замку, электронный ключ, то вы войдете. Если у вас такого ключа нет, вы войти не сможете. Выйти вы выйдете в любом случае. Такая система интегрируется в систему пожарно-охранной сигнализации, все это взаимосвязано. При поступлении на пульт дежурного сигнала о пожарной тревоге происходит разблокировка всех дверей. Для торговых центров, я считаю, что сумма вполне допустима, если у нас и детские дошкольные, и школьные учреждения закупают такие двери, то торговые центры, я думаю, во всяком случае, никак не прогадают. Проем четыре на четыре метра плюс там двухстворчатая дверь — это все 65-70 тысяч стоит».

Но возникает другой вопрос: как противодействовать террористической угрозе? Ведь кто-то может зайти изнутри и открыть сообщнику дверь. Но на это есть система предупреждения, говорит начальник отдела проектирования автоматических систем пожарной сигнализации компании «Вега Газ» Алексей Григорьев

Алексей Григорьев начальник отдела проектирования автоматических систем пожарной сигнализации компании «Вега Газ» «Когда двери оборудуются системой контроля доступа, ставятся датчики, которые контролируют положение двери: открыта она или закрыта. И в любом случае, когда она открывается или закрывается, информация о состоянии двери должна приходить на пульт тем людям, которые осуществляют мониторинг состояния безопасности или пожарной безопасности, охраны».

Такая система зарекомендовала себя во многих западных странах. На пожарных выходах прямо написано «открывать только в экстренных случаях». Зато если вдруг пожар, то при таких дверях люди смогут свободно эвакуироваться и остаться в живых.