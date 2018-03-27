Ученик стал учителем: как новое поколение меняет правила игры

На протяжении миллионов лет старшие обучали младших премудростям охоты, собирательству полезных растений. Так было всегда — система работала идеально, поскольку технический прогресс шел крайне медленно, а общество устойчивым. Из поколения в поколения передавался один и тот же набор ценностей, знаний и навыков. Тогда же сложился главный принцип образования, который почти без изменений дожил до наших дней и соответствует главному принципу дедовщины: «Старый всегда прав. Если старый не прав, смотри первый пункт».

Современная многоуровневая система образования — от детского сада до университета — исходит из той же парадигмы. Уважаемые люди со степенями или званиями работают в не менее уважаемых университетах и по этому праву транслируют свои мысли молодежи. Ученик — объект, учитель — субъект. Первый следует правилам, которые устанавливает последний.

История руками молодых

Как ни странно, но растущий сегмент онлайн-образования, особенно MOOC-платформы (массовый открытый онлайн-курс), базируется на вертикали «учитель — ученик» в еще большей мере, поскольку ученику дают готовый продукт, коммуникация с учителем затруднена или вовсе невозможна.

Вместе с тем, именно молодежь на протяжении истории чаще выступала двигателем прогресса. Александру Македонскому было 20 лет, когда он начала поход, закончившийся поражением Персидской империи. Студенты Парижского университета в 1968 устроили такие демонстрации, что в 1970 легендарный парижский университет был расформирован в 13 отдельных вузов. Наконец, если мы обратимся к российскому опыту, то многим участникам списка Forbes в 1990-е годы не было и 40 лет.

Развитие современной IT-отрасли также начиналось с молодежи. Какие-то малолетние выскочки вместо того, чтобы следовать за вождями всех мастей, начали открывать технологии и компании, которые качественным образом трансформировали мир. Те же Microsoft и Facebook основаны именно 20-летними. На сегодняшний день, по подсчетам Forbes на начало 2018 года, в мире 63 долларовых миллиардера до 40 лет (против 57 годом ранее), из числа которых 34 — основатели собственного бизнеса.

Конечно, можно возразить, что подобные случае единичны. Тем не менее, факт остается фактом: возраст перестал быть гарантом опыта и компетенций. «Молодые» теперь в равной мере могут учить «дедов», и парадигма продолжительностью в миллионы лет, рушится.

Смена власти

Сегодня парадигма образовательной среды строится по формуле «учитель + ученик», основанной на равноправном партнерстве.

Какими чертами уже обладает и будет обладать новая парадигма образования? Учитель становится наставником. Разница в том, что учитель говорит, что, как и в каком порядке делать, лишая возможности выбора. В то время как наставник показывает, как надо, без жесткой проверки «правильности» сделанной работы.

Стоит отметить, что грань между учителем и учеником постепенно стирается: 18-летний изобретатель, готовый поделится опытом со старшими, сейчас далеко не редкость. В долгосрочной перспективе будет стираться грань и между возрастами.

Социальные эффекты от новой парадигмы «учитель + ученик» также изменятся. Большие структуры (государство, бизнес, университет и т.д.) будут вынуждены пересматривать свою кадровую политику, чтобы не отстать от конкурентов. 30-35 летний CEO крупной компании сейчас скорее экзотика, включая страны «Большой семерки».

Вместе с тем, за счет персонализации образования, невиданных возможностей по ускоренному профессиональному росту, такая картина может стать нормой. Мы станем свидетелями возрастного микса.

Еще одно грядущее изменение — индивидуальная и командная работа объединятся. Все большее количество компаний переходят на удаленный режим работы.

С одной стороны, это типичная индивидуальная работа, но и командная одновременно, ведь совмещение параллельной работы в нескольких проектах — тоже реальность.

В области образования и науки классический пример командно-индивидуальной работы — проекты в области физики высоких энергий (Большой адронный коллайдер) или астрономии. Эпоха универсальных ученых-одиночек вроде Аристотеля, Галилея, Ломоносова осталась в прошлом. В мире науки только огромные коллективы могут давать по-настоящему прорывные научные изыскания.

Наконец, последний и самый важный аспект — проблема отцов и детей. Она находит отражение в ключевом для общества вопросе власти. Старшие с позиции безграничного опыта видят себя единственным гарантом стабильности и драйвером развития общества. Тогда возникает иллюзия, что ничего не изменить, социальные лифты не работают, появляется синдром «потерянного поколения».

А в то время, пока поколение отцов занято геополитикой, борьбой за рынки сбыта, поколение детей имеет уникальную возможность изменить правила игры и создавать свою реальность — свой бизнес, свои СМИ, образовательные платформы, сервисы и так далее. В один прекрасный день наступит осознание, что старшие поколения владеют обесцененными активами, занимаются политикой, которая уже никому не интересна. Вот тут-то и произойдет смена поколений власти (бизнес/политической/культурной) явочным порядком, без предупреждения.

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