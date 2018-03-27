ГД приняла во втором чтении проект о контрольных закупках в сфере санитарно-эпидемиологического надзора

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении правительственный законопроект о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей.

«Законопроектом предусматривается применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — отмечается в пояснительной записке.

Ко второму чтению были приняты поправки, согласно которым контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры

Также законопроектом расширяется перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.