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ГД приняла во втором чтении проект о контрольных закупках в сфере санитарно-эпидемиологического надзора
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ГД приняла во втором чтении проект о контрольных закупках в сфере санитарно-эпидемиологического надзора 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении правительственный законопроект о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей.
«Законопроектом предусматривается применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — отмечается в пояснительной записке.
Ко второму чтению были приняты поправки, согласно которым контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.
Также законопроектом расширяется перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с законопроектом правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил формирования и ведения единого реестра проверок, в соответствии с которыми информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в единый реестр проверок. А также полномочиями по установлению порядка принятия решения о проведении контрольной закупки либо внеплановой проверки, особенностей и порядка проведения контрольной закупки, а также учета информации о ней в едином реестре проверок.
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