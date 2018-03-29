До конца марта в Рыбинске будет проверена пожарная безопасность более чем 150 социальных объектов

По поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в регионе проходит внеплановая проверка пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей. В списке — дворцы культуры, театры, учреждения образования, спорта.

Рыбинске до конца марта рейдами будет охвачено более 150 зданий и помещений: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Одно из них — театр кукол.

В составе комиссии — директор учреждения, специалист управления культуры, отвечающий за противопожарное состояние учреждений, руководитель структурного подразделения администрации. Проверяют состояние путей эвакуации, работоспособность пожарной сигнализации, обеспечение возможности беспрепятственного открывания дверей.

Здание Рыбинского театра кукол оборудовано системой пожарной сигнализации, системой водяной пожарной защиты, системой видеонаблюдения и системой контроля дыма. Радиоканальная кнопка обеспечивает прямую связь с центральным постом пожарной охраны города. Она работает в двух режимах — автоматическом и ручном. При включении пожарной сигнализации сигнал автоматически поступает на пост дежурного пожарной охраны, также кнопку можно активировать в ручном режиме.

Зрительный зал театра кукол рассчитан на 174 места. В случае эвакуации именно столько человек, в том числе маленьких зрителей, предстоит оперативно вывести из здания. По требованиям пожарной безопасности ни одна дверь во время проведения массовых мероприятий — спектаклей — не закрывается на замок.

— Все выходы открыты от первого до последнего зрителя: два выхода из зрительного зала на улицу, два из вестибюля и два из фойе. Это пути эвакуации для зрителей. Для актеров, работников театра существует еще несколько выходов из внутренних помещений, — рассказала директор учреждения Елена Иванова

Во время спектакля в зале вместе со зрителями находятся два работника театра, которые дежурят возле выходов. Также помещение оборудовано системой аварийного освещения, которое включается при активации пожарной сигнализации.

— В зрительном зале две автоматические системы пожаротушения. Одна из них — водяная завеса, отделяющая зрительный зал от сцены. Раз в десять дней проверяется работа шахты дымоудаления, которая срабатывает автоматически при задымлении помещения, — пояснил главный инженер театра Андрей Чечулин.

Как сообщили в администрации Рыбинска, проверки пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города проходят часто, как плановые, так и внеплановые. В обязательном порядке — перед новогодними праздниками, началом сезона, когда ожидается наибольшее количество зрителей. Все рейды направлены на создание максимально безопасных условий для проведения массовых мероприятий.