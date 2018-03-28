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Виктория Боня призвала к совести
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Виктория Боня призвала к совести 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и светская львица Виктория Боня опубликовала в Инстаграме отрывок передачи Андрея Малахова, в которой ведущий Тимур Кизяков рассказал о причинах кемеровской трагедии.
"Если работать за страх и жить так, ничего в нашей жизни не изменится! Нужно работать за совесть! Только для этого она должна быть… совесть!" — сказал в эфире Кизяков. Боня поддержала телеведущего и призналась, что она думает об этом же несколько дней. Девушка призвала всех читателей оценить свои поступки и компромиссы с совестью.
Виктория Боня заметила, что России и ее жителям нужен достаточно жесткий лидер. «У советского человека была совесть, но с тех пор мы ее растеряли…», — сказала девушка и добавила, что сегодня люди проходят мимо нуждающихся в их помощи и равнодушно смотрят на других.
"Совесть начинается с уважения к друг другу!" — подчеркнула ведущая.
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