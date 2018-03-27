В МИД Израиля нет информации о планах высылки российских дипломатов

"Мне ничего не известно о наличии таких планов", — сказал собеседник агентства. Вопрос о возможности высылки российских дипломатов он переадресовал в канцелярию премьер-министра, откуда ответа пока не поступило.

На инцидент в Солсбери Израиль ранее отреагировал кратким заявлением МИД, в котором осудил "событие в Великобритании ", призвал мировое сообщество к сотрудничеству во избежание его повторений, но воздержался от обвинений в адрес России

Канада, Норвегия, Албания и В понедельник 16 стран Евросоюза , а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.