Ещё
Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании системы государственной статистики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании системы государственной статистики 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования вопросов создания, эксплуатации и развития системы государственной статистики. Решение было принято в ходе пленарного заседания.
«Законопроект предлагает дополнить федеральный закон положением, согласно которому создание, эксплуатация и развитие системы государственной статистики осуществляются уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что в федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» отсутствует норма, предусматривающая полномочия субъектов официального статистического учета по созданию, эксплуатации и развитию системы государственной статистики, что создает препятствия на пути эффективного развития системы государственной статистики.
Агентство «Москва»: последние новости
Депутаты ГД выступили за изменение подхода к маркировке продуктов питания в целях улучшения их качества Объем розничных продаж прессы в отделениях «Почты России» в 2017 г. вырос на 5% - до 4,9 млрд руб. Госдума ратифицировала соглашение России и Южной Осетии о взаимном признании образования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева167
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии406
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову55
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово439
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной47
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:17
Бекхэм посетила трущобы Найроби
Шоу-бизнес
00:27
Сын-фрик Яковлевой нашел место в жизни
Шоу-бизнес Общество
00:38
Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово
Пожары Происшествия
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение