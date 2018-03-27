Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании системы государственной статистики

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования вопросов создания, эксплуатации и развития системы государственной статистики. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

«Законопроект предлагает дополнить федеральный закон положением, согласно которому создание, эксплуатация и развитие системы государственной статистики осуществляются уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что в федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» отсутствует норма, предусматривающая полномочия субъектов официального статистического учета по созданию, эксплуатации и развитию системы государственной статистики, что создает препятствия на пути эффективного развития системы государственной статистики.