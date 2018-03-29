Госдума поддержала законопроект о службе в уголовно-исполнительной системе РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации . Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ . Согласно пояснительной записке к документу, проектом закона регулируются правовые отношения при поступлении граждан России на службу в уголовно-исполнительную систему и ее прохождении на должностях сотрудников уголовно-исполнительной системы и не на должностях сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В документе квалифицируются по группам должности сотрудников и требования к ним. Кроме того, дается определение понятию «сотрудник» и устанавливаются основные права и обязанности сотрудников, а также ограничения и запреты, связанные со службой в уголовно-исполнительной системе, требования к служебному поведению сотрудников, закрепляется право сотрудника на дополнительные социальные гарантии, определяются порядок обработки, хранения и передачи персональных данных сотрудников, порядок ведения личных дел сотрудников, а также задачи.

«Отдельная глава законопроекта посвящена вопросам применения к сотрудникам мер поощрения, а также вопросам соблюдения служебной дисциплины на службе в уголовно-исполнительной системе, наложения на сотрудников дисциплинарных взысканий и организации служебных проверок», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом регламентируются служебные отношения на контрактной основе, конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, вводится понятие «контракт».

Авторы законопроекта указывают, что реализация определенных документов принципов должна обеспечить решение задач, связанных с обновлением и ротацией кадрового состава уголовно-исполнительной системы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона, его принятие не потребует увеличения расходов из федерального бюджета.