Дума приняла в первом чтении законопроект о поддержке трудовой мобильности

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, есть три основные причины низких темпов реализации программ в регионах, где привлечение трудовых ресурсов является приоритетным. Во-первых, отказ работодателей от привлечения дополнительных трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов. Во-вторых, исключение из региональных программ работодателей, имеющих задолженности по зарплате, осуществляющих наряду с привлечением трудовых ресурсов сокращение численности или штата работников. В-третьих, сложный механизм реализации региональных программ, в том числе получения работодателем финансовой поддержки.

Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению порядка включения субъектов федерации в перечень, составленный в целях повышения эффективности реализации региональных программ. Кроме этого, предусматривается разработка региональных программ с учетом потребности работодателей в трудовых ресурсах, которая не может быть удовлетворена за счет привлечения работников, проживающих в данном регионе.

Критерии отбора работодателей предлагается устанавливать на уровне субъекта РФ . По замыслу авторов, это позволит привлечь большее число работодателей для участия в региональных программах, а также обеспечить их работниками. Законопроектом также предусматриваются различные механизмы, которые позволили бы стимулировать работодателей создавать привлекательные условия для работников из других субъектов РФ, мотивируя их к переезду.

Проект федерального закона предусматривает также право субъектов РФ устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки, помимо предусмотренных безработным гражданам и членам их семей, переселяющимся для трудоустройства по направлению органов службы занятости в сельскую местность.