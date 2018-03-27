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КС постановил смягчить последствия отмены закона о маткапитале на Ставрополье
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КС постановил смягчить последствия отмены закона о маткапитале на Ставрополье 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РАПСИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции закон Ставропольского края об упразднении положений, которые касаются выплат материнского капитала. В то же время суд постановил разработать механизмы смягчения неблагоприятных последствий отмены выплаты для тех семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились с января 2011 года по декабрь 2015 года, передает корреспондент ТАСС.
"Признать пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края
соответствующим Конституции РФ… Признать не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он… не предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприятные последствия отмены данной выплаты для тех семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года", — говорится в постановлении. Из постановления следует, что властям края необходимо внести изменения в местное законодательство в течение полугода.
В середине февраля Конституционный суд в открытом заседании рассмотрел жалобу жительницы Ставропольского края на отмену в регионе маткапитала многодетным семьям.
В 2013 году заявительница Марина Колесникова родила третьего ребенка, и ее семью признали многодетной. На тот момент законодательство Ставропольского края предусматривало право многодетной семьи на предоставление материнского капитала как дополнительной меры соцподдержки при рождении с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей. Одним из условий предоставления было достижение ребенком трех лет на момент обращения за выплатой. После наступления указанного срока в 2016 году Колесникова написала заявление на предоставление маткапитала, но ей отказали, потому что указанная мера была исключена с 1 января 2016 года из перечня дополнительных мер соцподдержки многодетных семей.
Не согласившись с этим, Колесникова обратилась в суд. Отказывая заявительнице в удовлетворении требований, суды ссылались на местный закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края», который отменил дополнительную выплату капитала в связи с отсутствием в бюджете финансовых возможностей.
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