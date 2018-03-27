КС напомнил о необходимости компенсации регионами отмены маткапитала

С жалобой на положения закона Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» в КС обратилась Марина Колесникова . В 2013 году она родила третьего ребенка, в это время на Ставрополье действовал закон о региональном материнском капитале. Условия для получения денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей — достижение ребенком возраста трех лет. Но пока Колесниковы ждали, когда дочке исполнится три года, закон отменили.

Отмену регионального маткапитала ставропольские законодатели объяснили отсутствием финансовых возможностей. Однако как выяснилось в ходе публичных слушаний, соответствующая строка в бюджете региона никогда не существовала. При этом от широты души ставропольские чиновники собирались выделить региональный маткапитал на детей, рожденных даже до его принятия, с 2011 года. Деньги, соответственно, они должны были получить в 2014 году. Но когда расчеты показали, что только многодетным семьям с детьми, рожденными в 2014 — 2015 году, придется выплатить 1,45 миллиарда рублей, действие закона было приостановлено. Потом еще раз приостановлено. А потом и отменено.

— Само по себе исключение регионального материнского капитала из перечня мер дополнительной социальной поддержки не может расцениваться как ухудшение положения семьи и нарушение конституционного принципа равенства, — считает представитель Думы Ставропольского края Марина Каратеева, — потому что выплата никому ни разу не производилась.

Что касается разработки компенсаторных механизмов, то она остается на усмотрение региональных властей

Принципиальная разница между позициями чиновников и многодетной мамы — в вопросе о моменте возникновения права на получение выплаты. Так, по мнению Марины Колесниковой — и ее в этом поддержал минюст , — право на маткапитал она получила в момент рождения ребенка. По мнению же чиновников, и Генпрокуратуры РФ , это право должно было возникнуть в момент обращения за выплатой. А поскольку закон к тому моменту уже был отменен, власти Ставрополья ничего не должны.

Конституционный суд РФ с такой позицией не согласился принципиально. Пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» признан не соответствующим Конституции РФ, поскольку он, «исключая материнский капитал из числа мер социальной поддержки, не предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприятные последствия отмены выплаты».

— Публичная власть связана обещаниями и не вправе от них отказаться, — пояснил судья-докладчик по данному делу Владимир Ярославцев . — В ином случае нарушаются принципы социального государства и подрывается доверие граждан к закону.

При этом КС РФ считает необходимым обеспечить в первую очередь адресную поддержку тех многодетных семей, которые в силу малообеспеченности нуждаются в ней в большей степени. Но нарушения принципа равенства в этом тоже нет, подчеркивает Ярославцев, поскольку все семьи изначально не равны по материальному положению.

Что касается разработки конкретных компенсаторных механизмов, то она остается на усмотрение региональной власти. И это поистине соломоново решение, ведь если бы оспоренную норму судьи признали не соответствующей Конституции, властям Ставрополья пришлось бы искать более двух миллиардов рублей. А где регион может взять денег? Самое простое решение — перераспределение бюджета. То есть сокращение расходов на образование, медицину и прочее. А вариантов компенсации — множество: от субсидирования части платы за дошкольное образование до снижения налогов и предоставления бесплатных земельных участков. После того как власти края определятся, Марина Колесникова «вправе обратиться за получением компенсаций, установленных в рамках нового правового регулирования».