Предвестники паводка. Лужи и грязь уже появились на улицах Омска

Политика омского департамента городского хозяйства по противодействию возможным подтоплениям проста: чем больше снега вывезут дорожники и собственники с городских улиц, тем меньше воды на них будет в апреле.

Виновных не найти

Сегодня в Омске работает шесть официальных полигонов для складирования снега. Их размещение согласовано с администрацией города, природоохранными учреждениями. И все хозяйствующие субъекты должны свозить снег именно туда.

Причём сами специализированные городские службы вывозят огромные объёмы снега с проезжей части — на полигонах ещё на минувшей неделе его скопилось более 650 тыс. куб. м. А вот жители не спешат следовать этому примеру. Ещё хуже обстоят дела с собственниками учреждений торговли и офисов.

«Если сотрудники управления дорожной деятельности и благоустройства доставили на полигон больше 600 тыс. куб. м снега, то другие хозяйствующие субъекты вывезли всего 16 тыс. куб. м. Население также неактивно пользуется бесплатными талонами, которые власти раздают по частному сектору», — сетует директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров. — А ведь наше учреждение обслуживает всего 1/10 часть территории города. Получается, если мы вывезли более 600 тыс. куб. м, то другие хозяйствующие субъекты в сумме должны справиться с намного большим объёмом. Уж не менее 1 млн куб. м следовало бы должным образом утилизировать».

Слова «должным образом» стоит подчеркнуть: часто бывает, собственники вывозят снег со своих территорий, но сваливают его не на полигонах, а просто на пустырях и территориях СНТ. В этом случае только и остаётся, что подключаться специалистам природоохранных ведомств и привлекать виновных к административной ответственности. Но ведь виновных нужно ещё установить, а это большая проблема!

Талоны — это ещё полбеды

«Сейчас днём уже подтаивает, и мы стали получать жалобы от жителей. С улицы Тытаря, с Северных… Просят, чтобы городские службы приехали и очистили ливневую трубу и канавку. Мы приезжали на место и, как правило, видели, что никто из людей к снегу даже не подходил. Налицо чистое иждивенчество — люди уверены: их жалобы вышестоящим инстанциям приведут к тому, что городских чиновников заставят выполнить то, что обязаны были сделать сами жители», — недоволен Владимир Казимиров.

Однако у омичей уже готов ответ на вопрос, почему бесплатные талоны на вывоз снега на полигоны не пользуются у жителей частного сектора популярностью.

«Талон — это ведь только полбеды. Нужно ещё машину нанять, загрузить её снегом вручную — для многих это неподъёмные расходы, да и физических сил нет, — объясняет председатель одного из квартальных комитетов в Ленинском округе Анастасия Дашкова. — Только ЗИЛ стоит 5000 руб. в один конец, а за рейс весь снег не вывезти. Такие траты мало кто может себе позволить».

Да, по словам Дашковой, некоторые выходят из положения, вывозя снег на прицепах личных легковушек, но и такая возможность есть не у всех.

«У нас живут и пожилые люди, и одинокие женщины: как они будут очищать снег? Им придётся работников нанимать. А с каких доходов? — вопрошает председатель квартального комитета. — Жители по возможности выполняют свои обязанности. Очистка придомовых территорий в эти дни в самом разгаре. Около 60% жильцов очистили канавы, ливнёвки».

Повезло с погодой

Если с сознательностью граждан ещё предстоит работать, то погодные условия этого сезона успокаивают. Объём снежных масс оказался весной 2018 года среднестатистическим. После двух очень снежных зим это утверждение специалистов звучит успокаивающе. Чиновниками разработан список мест предполагаемых подтоплений. На весь город их будет 270. Этим территориям уделяется особое внимание. Речь идёт об улицах Орджоникидзе, Омской, Герцена, 10 лет Октября, 24-й и 25-й Северной и других, особенно в частном секторе.

Ответственность прописана

Юрий Бибик

«Все зоны ответственности по борьбе с паводком у нас определены решением горсовета «О правилах благоустройства». Часть статей этого документа были обжалованы и отменены судом, но обязанность жильцов содержать дворовую территорию в частном секторе осталась, — рассказывает начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрий Бибик. — Городская администрация оказывает содействие по вывозу снега для жителей частного сектора в зоне предполагаемых подтоплений. Кроме того, мы раздали талоны на приём городскими полигонами безвозмездно до 12 тыс. куб. м снега от жителей. Но в этом году услуга оказалась невостребованной: сейчас по этим талонам на полигоны пришло лишь 248 куб. м снега. Для сравнения: в прошлом году было вывезено почти 5 тыс. куб. м.».

Тревога за север

Олег Демеш

«В Омске определено примерно 270 мест вероятных подтоплений. Если говорить о ситуации в районах области, там паводковая ситуация зависит от многих факторов. В первую очередь от весенних температур и уровня грунтовых вод, — поясняет начальник отдела предупреждения ЧС управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Омской области Олег Демеш. — Вместе с тем мы ожидаем, что паводок этого года может коснуться части северных районов Омской области: Усть-Ишимского, Тарского, Тевризского. В этих муниципальных районах будет организован комплекс превентивных мероприятий. Уже проведены проверки готовности во всех муниципальных образованиях, в том числе и в Омске».

Сосульки и снег — разные расходы

Александр Бурых

Александр Бурых, член Общественной палаты Омской области:

«В последние годы структура платы жильцов управляющим компаниям формируется на основе постановления правительства № 290, а оно посвящено минимальному перечню работ и услуг, которые должны быть оказаны населению. Упор стоит сделать на слово «минимальные». И в этом документе однозначно указано, что образовавшуюся наледь и сосульки на кровлях многоквартирных домов должны убирать сотрудники УК. В структуре оплаты деньги на эти цели предусмотрены, прописана и ответственность, вплоть до уголовной.

Хотя денег на эти мероприятия обычно недостаточно. Судите сами, у нас изменился характер зимнего сезона. Если в годы моей молодости были настоящие зимы и ни о каких сосульках до марта не могло быть и речи, то сейчас климат стал более мягким и наледь образуется на протяжении всей зимы так же, как и весной. Тем не менее УК в Омске этой работой занимаются достаточно добросовестно.

Одномоментно решить вопрос, когда начинается капель на всех домах, невозможно. Людей, которые имеют допуск для работы на высоте, не так уж много. Поэтому администрация компаний должна в первую очередь развесить предостерегающие объявления на подъездах и разместить сигнальные ленты вдоль фасадов.

Что касается вывоза снега. Минимальным перечнем эта работа не предусмотрена, и в структуре платы жильцов денег на это нет. А ведь УК живёт на деньги, которые решением собственников ей выделяются на разные нужды и статьи расходов. Есть решение и в этом случае. При необходимости вывезти снег, чтобы избежать серьёзного подтопления, должен последовать заказ собственников. В частности, жильцы могут решить, что стоит на эти цели выделить часть денег из фонда текущего ремонта».