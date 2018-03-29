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Омская мэрия уверяет, что вывезла снег со всех мест возможного подтопления
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Омская мэрия уверяет, что вывезла снег со всех мест возможного подтопления 

АиФ-Омск 19 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Специалисты полностью очистили 270 мест возможного подтопления. Помимо этого коммунальщики промыли водопропускные трубы, ливнёвки и дождеприёмные колодцы.
«Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» продолжают вывозить снег, повторно промывают объекты ливневой канализации. Ведется ежедневное наблюдение за состоянием водостоков, насыпей, подходов, мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов и прилегающих к ним территори», — сообщил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Омска Юрий Бибик.
Отметим, что омичи-владельцы частных домов должны сами приводить в порядок прилегающие территории — убирать снег и прочищать ливнёвку.
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