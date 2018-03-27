Душевые кабины для всех желающих решили оборудовать на Московском вокзале к ЧМ-18

Реконструкция вокзала подходит к завершающей стадии. 31 марта должны закончиться все строительно-монтажные работы. Следующий этап — пуско-наладка оборудования. В том числе и душевых кабинок.

— У нас на вокзале будут оборудованы две душевых комнаты, — сообщила корреспонденту NN.RU ведущий специалист по работе со СМИ ГЖД Дарья Филатова. — Кроме того, душевые кабины будут установлены в комнатах длительного отдыха. Таких комнат будет не менее пяти. Они расположатся на двух этажах вокзала.

По информации РЖД попасть в такую кабину можно будет, предъявив билет на поезд. Однако на Горьковской железной дороге нам сообщили, что воспользоваться душем сможет любой желающий, но услуга эта будет платной. Стоимость помывки в душе на вокзале пока не установлена.

В результате реконструкции площадь вокзала увеличили на тысячу квадратных метров, вместимость его увеличится на 400 человек. Вокзал будет оборудован новым светодиодным освещением, будут установлены современные системы отопления, лифтовые подъемники, эскалатор. В мае новый комплекс будет открыт для пассажиров.

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