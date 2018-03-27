Минэкономразвития не согласовало антитабачный законопроект Минздрава

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Минэкономразвития не согласовало проект поправок Минздрава , ужесточающих антитабачный закон, так как они приведут к «снижению доходности заведений» и ограничат конкуренцию на рынке, сообщает RNS со ссылкой на отзыв министерства на законопроект.

Напомним, Минздрав разработал и направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проекты поправок, ужесточающих действующий антитабачный закон. Законопроект предусматривает запрет использования кальянов, трубок, сигаретной бумаги не только в организациях общественного питания, но и в гостиницах, запрет на курение в коммунальных квартирах, в автомобилях с детьми, на автобусных остановках и другие ограничения.

В Минэкономразвития считают, что предлагаемое Минздравом ограничение «является необоснованной дискриминацией мелкой розницы в пользу крупных торговых сетей, что приводит к ограничению конкуренции на рынке».

«Запрет на торговлю табачной продукцией в торговых объектах площадью менее 50 квадратных метров приведет к резкому снижению рентабельности таких торговых объектов и соответственно сокращению количества рабочих мест», — говорится в соответствующем документе.

Минздрав в законопроекте предлагает считать курением использование табачных изделий в целях вдыхания аэрозоля, пара или дыма, возникающих от их тления, нагревания или любых других действий. По мнению МЭР, такое расширение понятия курение «представляется необоснованным и не соответствует рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака».

Законопроект устанавливает запрет курения в транспортных средствах, предназначенных для перевозки пассажиров в междугородном и международном сообщении, но в действующем законодательстве нет определения такого типа транспорта, отмечают в Минэкономразвития. По мнению министерства, предложение Минздрава о запрете курения на остановках трудно реализуемо.