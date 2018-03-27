В 2018 году в Ставрополье выделят около 300 млн рублей на поддержку местных инициатив

"Поддерживая местные инициативы, мы… укрепляем доверие в целом к государственной системе", — считает депутат.

Сысоев отметил, что главная идеология реализуемых на Ставрополье программ «Комфортная городская среда» и «Поддержка местных инициатив» — дать возможность населению не просто высказать пожелания, а воплотить в жизнь свои мысли по благоустройству территорий. «Очень важно, что люди реально участвуют в распределении бюджета, направленного на решение актуальных для них вопросов», — рассказал он.

По его словам, в 2017 году, объявленном губернатором Ставропольского края Годом местных инициатив, число проектов значительно возросло. В программу смогли включиться городские и сельские поселения с численностью населения свыше тысячи человек, что почти в пять раз увеличило количество потенциальных участников. На конкурс в 2017 году было представлено 125 муниципальных проектов, общая цена реализованных проектов составила 302 млн рублей, а объем финансирования по сравнению с 2013 годом, вырос в 4 раза.

"Проекты в основном касались благоустройства территорий и мест массового отдыха, обустройства и ремонта домов культуры, объектов физической культуры и спорта", — рассказал Сысоев.