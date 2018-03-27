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Ленавтодор отремонтирует дорогу в Коневский монастырь
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Ленавтодор отремонтирует дорогу в Коневский монастырь 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
Заключены государственные контракты на капитальный ремонт подъезда к бухте Владимирская и шестикилометрового участка трассы «Санкт-Петербург — Приозерск» в Приозерском районе Ленинградской области.
Заказчиком выполнения работ выступает ГКУ «Ленавтодор».
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного правительства, протяженность первого участка капремонта от деревни Владимировка до перекрестка с дорогой «Санкт-Петербург — Приозерск» составляет полтора километра. Двухполосная трасса предназначена для движения с расчетной скоростью 80 километров в час. Дорога имеет важное значение: по ней доставляются оборудование и стройматериалы, необходимые для реставрации старинного Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, расположенного на острове Коневец.
Капремонт шестикилометрового участка трассы «Санкт-Петербург — Приозерск» предусматривает, в частности, планировку откосов, устройство обочин и замену водопропускных труб. Дорога является региональным дублёром федеральной трассы А-121 «Сортавала».
Напомним, что длина трассы «Санкт-Петербург — Приозерск» составляет почти 140 км, и она является одной из наиболее протяженных в Ленинградской области. Ежедневно по дороге проходит до 1 500 единиц транспорта.
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