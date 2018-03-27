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Соглашение о создании ВСМ Челябинск-Екатеринбург будет подписано до октября
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Соглашение о создании ВСМ Челябинск-Екатеринбург будет подписано до октября 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Решение о подписании концессионного соглашения по созданию высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» будет принято до 30 сентября 2018 года, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
«23 марта министр транспорта России Максим Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется возможность заключения концессионного соглашения в отношении предполагаемых к созданию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта УВСМ «Челябинск-Екатеринбург». Также утвержден порядок проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль» для обсуждения условий концессионного соглашения. Считаю это важным шагом на пути реализации нового мега-проекта», — подчеркивает Борис Дубровский.
Напомним, проект предполагает 32-летний срок и включает создание новой высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью около 209 км. Планируется четыре промежуточные станции и вокзальные комплексы — аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово.
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