Соглашение о создании ВСМ Челябинск-Екатеринбург будет подписано до октября 

АиФ: последние новости

«Больно и страшно». Челябинцы боятся повторения трагедии в торговых центрах

Челябинский силач научил Харламова и Волю надувать грелки на «Comedy Club»

В Челябинске выбраны 7 парков и скверов, которые обновят уже в 2018 году