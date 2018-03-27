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Росавиация сформировала маршрутную сеть авиарейсов между городами-организаторами ЧМ-2018
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Росавиация сформировала маршрутную сеть авиарейсов между городами-организаторами ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 56 минут назад
«Для обеспечения бесперебойного авиационного сообщения между городами-организаторами чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в период его проведения Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть, состоящую из 55 направлений. Она связывает между собой все города, принимающие матчи международного футбольного турнира», — говорится в сообщении.
Как уточняется, единый график расписания рейсов российских авиаперевозчиков составляется с учетом расписания полетов авиакомпаний в летний период 2018 г. Завершение формирования графика планируется на начало летнего сезона расписания ИАТА 2018 г. после предоставления российскими авиакомпаниями полных графиков выполнения регулярных полетов в центральный банк расписания и слотов ПАО «Транспортная Клиринговая Палата».
«Участие в программе перевозок подтвердили авиакомпании «Азимут», «Алроса», «Аэрофлот», «Нордавиа», «Нордстар», «Победа», «Ред вингс», «Россия», «Руслайн», «Саратовские авиалинии», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮВТ Аэро», UTair, «Якутия» и «Ямал». После формирования графика Росавиация проведет анализ достаточности авиатранспортного обеспечения между городами-организаторами с учетом утвержденных дат проведения матчей. При необходимости Росавиация направит соответствующие поручения авиакомпаниям для увеличения количества рейсов и провозных емкостей на наиболее востребованных маршрутах в пиковый период передвижения болельщиков и клиентских групп между городами-организаторами», — заключили в пресс-службе.
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