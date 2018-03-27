Росавиация сформировала маршрутную сеть авиарейсов между городами-организаторами ЧМ-2018

«Для обеспечения бесперебойного авиационного сообщения между городами-организаторами чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в период его проведения Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть, состоящую из 55 направлений. Она связывает между собой все города, принимающие матчи международного футбольного турнира», — говорится в сообщении.

Как уточняется, единый график расписания рейсов российских авиаперевозчиков составляется с учетом расписания полетов авиакомпаний в летний период 2018 г. Завершение формирования графика планируется на начало летнего сезона расписания ИАТА 2018 г. после предоставления российскими авиакомпаниями полных графиков выполнения регулярных полетов в центральный банк расписания и слотов ПАО «Транспортная Клиринговая Палата».