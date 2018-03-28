Члены Общественной палаты России посетили спортивные площадки Астрахани

«Спорт в Астраханской области имеет давние традиции, и его нынешние проблемы, как и у всех, связаны с финансированием, с материально-техническим обеспечением», — сказала Истягина-Елисеева по итогам «нулевого дня» форума «Сообщество».

Так, общественники посетили школу олимпийского резерва имени Л. А. Тихомировой и в региональном центре спортивной подготовки «Звездный». По словам члена общественной палаты, несмотря на то, что учреждение уже несколько десятилетий растит спортсменов высокой квалификации, ее состояние весьма посредственное — отсутствие ремонта, вентиляции, старые покрытия, сообщает пресс-служба ОНФ.

«В общем, дети тренируются в довольно непритязательных условиях. Это один из тех факторов, который мы в своей итоговой резолюции учтем и попросим профильные министерства Астраханской области и администрацию региона повлиять на это. В общем, проблемы как и везде — больше денег нужно, более новое оборудование. Помимо этого, еще важна и подготовка кадров, но в этой части в Астрахани все достаточно благополучно», — сказала общественница.

Она отметила и позитивные моменты. Так, центр «Звездный», по ее словам, — это замечательный комплекс, где среди нескольких видов спорта тренируется астраханская гандбольная команда «Астраханочка».

«Здорово, что большие олимпийские спортсмены в хороших условиях могут показывать свой вид спорта с самой выигрышной стороны маленьким детям и их родителям, потому что как же мы получим массовый спорт, увлечение населения, если родители не будут видеть, что их дети заинтересованы, что они в хороших условиях. Пример успешных спортсменов, которых знает вся страна и весь мир, — это самое лучшее, по-другому это работать не будет», — сказала она.

Мастер-класс в «Звездном» провел и Григорий Дрозд . По его словам, сегодня на тренировке было около ста человек, среди них были и начальные группы, и мастера. Так, регион насчитывает около 15 тренеров, которые воспитывают спортсменов в спортивных секциях, действуют 15 боксерских клубов.

«Самое главное, что мы сегодня видели на площадках в Астрахани, — это наполняемость детьми. Мы приехали в школу гимнастики: полный, битком, зал. Возможно, условий хотелось бы лучше, потому что мы понимаем, это строение 1967 года, но тем не менее в нем соблюдены все нормы, а самое главное — много-много девочек. Это говорит о том, что спорт в Астрахани популярен, что гимнастика популярна, что она имеет огромные традиции — она имеет олимпийских чемпионов, чемпионов мира, поэтому девчонки тянутся, и это очень важно», — уточнил Дрозд.

Он отметил, что комплекс «Звездный» — современный, прекрасно оборудованный зал-пятитысячник, а Астраханская область является по некоторым позициям большим лидером с спорте. Он уверен, что если будут строиться площадки, бассейны, футбольные поля, залы единоборств, туда пойдут люди.

«У нас в России очень много людей, которые добились в спорте больших результатов, и мне хочется, чтобы они приезжали в регионы. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы, мастера спорта приходили к детям и давали свои мастер-классы. Это не составляет большой сложности, но для ребенка это может стать ключевым фактором, который может повлиять на его решение — пойдет он в этот вид спорта или нет. Поэтому активная позиция — на всех фронтах!» — закончил Дрозд.