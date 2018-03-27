В Волгограде группа пенсионеров избила ногами активиста Ульянова

Волгограде вчера, 26 марта, в подъезде дома № 11 на улице Библиотечной в Краснооктябрьском районе избили активиста Алексея Ульянова . Пришедшие на собрание управляющей компании жильцы наборосились на правзоащитника с кулаками. После этого люди в почтенном возрасте развязали себе и ноги.

Вызовом полиции на улицу Библиотечную вчера завершилось, не успев начаться, собрание жильцов дома № 11. Один из жильцов пригласил на собрание Алексея Ульянова. Молодого мужчину волновал вопрос лифтерной, куда, по его словам, заселили на незаконных основаниях посторонних людей. На деле выяснилось, что знакомого многим блогера и активиста видеть на собрании хотели далеко не все. Особо враждеными оказались по отношению к Алексю Ульянову несколько пенсионеров.

— Буквально год назад ко мне обратились женщины, говорили, что их дома захватывает управляющая компания «Тандем», я делал прямые эфиры, написал заявления в прокуратуру по этому поводу и в другие проверяющие органы. Прошло время и бабушки пропали. Как потом выяснилось, они были старшими по домам от другой управляющей компании «Созвездие». На тот момент эти дамы горячо меня благодарили и были совсем непротив, чтобы я снимал их и работников «Тандема», — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Но вчера их настрой по отношению ко мне отчего-то резко поменялся. Видеть меня на собрании они наотрез отказались. Начали оскорблять и выгонять из подъезда, где собрались жильцы дома на собрание.

Избили Алексея Ульянова

По словам Алексея Ульянова, знакомых ему дам он заметил сразу. Они его тоже узнали очень быстро.

— Почти сразу одна из женщин, с которыми мы общались в прошлом году выкрикнула: «Ульянов продажный. Он собрал и продал информацию», — спосирмнет вчерашний вечер активист. — После этого житель дома № 11 начал задавать вопрос по поводу той самой лифтерной, я писал все на телефон. И тут одна из дам начала кричать, чтобы я выключил телефон, после чего на меня бросились трое мужчин, которые начали бить руками по корпусу и ногами, выхватывали телефон. Целью их было выгнать меня с мероприятия, чтобы оно прошло без лишних глаз.

Чтобы не накалять атмосферу, говорит Алексей Ульянов, он вышел на улицу и вызвал полицию,.

— На месте я написал заяление по факту нападения группой лиц и клеветы со стороны работников. Думаю, и работу компании «Созвездия» нужно немедленно проверить. Видимо, им есть что скрывать!