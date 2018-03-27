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Львов получит электрический городской транспорт от компании «Богдан Моторс»
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Львов получит электрический городской транспорт от компании «Богдан Моторс» 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Пресс-служба АО «АК Богдан Моторс» сообщила, что компания собирается предложить Львову и другим украинским городам новый общественный транспорт, в том числе с нулевым уровнем выбросов, пишет AUTO-Consulting. «Богдан» уже несколько лет активно участвует в обновлении городских автопарков, меняя устаревшие транспортные средства на современные, безопасные, удобные и экологически чистые модели. Срок эксплуатации городского транспорта в большинстве украинских городов давно исчерпал себя. Такая техника становится опасной для пассажиров.
«Богдан» поддерживает местные власти в ее стремлении обеспечить жителей новыми троллейбусами и электробусы, которые соответствуют европейским стандартам безопасности и экологичности. Луцкий завод Корпорации имеет огромный опыт в проектировании и производстве электротранспорта. Это обеспечило предприятию международные контракты с Польшей, Чехией, Францией и Данией. Но главным приоритетом в нашей работе остается удовлетворение потребностей Украины в модернизации и увеличении численности подвижного состава городских автопарков», — подчеркнули в пресс-службе «Богдан Моторс».
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